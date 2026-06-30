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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Вновь поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области, - Зеленский. ВИДЕО

30 июня 2026 года Силы обороны вновь нанесли удар по центру космической связи "Дубна" в Московской области РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новый удар

"Сегодня наши дальнобойные санкции против России за эту войну вновь достигли центра космической связи "Дубна" в Московской области. Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации деятельности оккупационного контингента России в Украине", - уточнил глава государства.

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Он напомнил, что от нашей государственной границы до этого объекта более 500 километров.

"Недавно наши Силы обороны Украины уже достигали четырёх таких российских центров — не только в Московской, но и во Владимирской областях. Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага. Спасибо нашим воинам за меткость! Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили центр космической связи "Дубна" под Москвой и ряд военных объектов РФ.
  • Впоследствии в Генштабе уточнили, чтобыли поражены антенна MARK-IV и производственно-административный корпус.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24682) москва (3137) Удары по РФ (1068)
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Топ комментарии
+5
Супер блогер, про все хороше і нічого поганого
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30.06.2026 12:24 Ответить
+4
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30.06.2026 12:21 Ответить
+4
якби не цей конферансье то мабудь і не узнали
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30.06.2026 12:26 Ответить

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