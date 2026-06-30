Вновь поражен центр космической связи "Дубна" в Московской области, - Зеленский. ВИДЕО
30 июня 2026 года Силы обороны вновь нанесли удар по центру космической связи "Дубна" в Московской области РФ.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Новый удар
"Сегодня наши дальнобойные санкции против России за эту войну вновь достигли центра космической связи "Дубна" в Московской области. Это особый объект спутниковой связи, который используется, в частности, для разведки и координации деятельности оккупационного контингента России в Украине", - уточнил глава государства.
Он напомнил, что от нашей государственной границы до этого объекта более 500 километров.
"Недавно наши Силы обороны Украины уже достигали четырёх таких российских центров — не только в Московской, но и во Владимирской областях. Пошагово выполняем наш план дальнобойных санкций и максимально затрудняем государству-агрессору ведение захватнических операций против Украины и оккупацию наших территорий. Готовятся соответствующие действия и в отношении других подобных объектов врага. Спасибо нашим воинам за меткость! Слава Украине!" - подытожил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили центр космической связи "Дубна" под Москвой и ряд военных объектов РФ.
- Впоследствии в Генштабе уточнили, чтобыли поражены антенна MARK-IV и производственно-административный корпус.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль