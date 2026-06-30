Дроны атаковали несколько регионов России: взрывы раздавались в Туле, Рязани и Подмосковье
В ночь на 30 июня несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. О взрывах сообщали жители Тулы, Рязани, Новороссийска и населенных пунктов Московской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
В ряде регионов задействовались силы противовоздушной обороны.
В Подмосковье заявили о сбивании более 30 дронов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила не менее 33 беспилотников, которые атаковали Москву и Московскую область в течение вечера и ночи.
Местные власти пока не сообщали о возможных разрушениях или пострадавших.
Информация о последствиях атаки беспилотников в российских регионах уточняется.
В Крыму зафиксирован пожар вблизи железнодорожной станции
По данным Exilenova+, система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала возгорание на тяговой подстанции вблизи железнодорожной станции "Почтовая" во временно оккупированном Крыму.
Также сообщается, что ночью произошла атака беспилотников в районе морского порта Новороссийска. Местные жители сообщали о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.
Официальной информации от российских властей о последствиях атак, а также подтверждения приведенных сообщений на момент публикации не было.
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