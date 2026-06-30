Дрони атакували кілька регіонів Росії: вибухи лунали в Тулі, Рязані та Підмосков’ї. ВIДЕО
У ніч на 30 червня кілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотників. Про вибухи повідомляли жителі Тули, Рязані, Новоросійська та населених пунктів Московської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали та OSINT-спільноти.
У низці регіонів працювали сили протиповітряної оборони.
У Підмосков'ї заявили про збиття понад 30 дронів
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО нібито збила щонайменше 33 безпілотники, які атакували Москву та Московську область упродовж вечора і ночі.
Місцева влада поки не повідомляла про можливі руйнування чи постраждалих.
Інформація щодо наслідків атаки безпілотників у російських регіонах уточнюється.
У Криму зафіксували пожежу поблизу залізничної станції
За даними Exilenova+, система моніторингу пожеж NASA FIRMS зафіксувала загоряння на тяговій підстанції поблизу залізничної станції "Поштова" у тимчасово окупованому Криму.
Також повідомляється, що вночі відбулася атака безпілотників у районі морського порту Новоросійська. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони.
Офіційної інформації від російської влади щодо наслідків атак, а також підтвердження наведених повідомлень на момент публікації не було.
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