Повторно уражено центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області, - Зеленський. ВIДЕО

30 червня 2026 року Сили оборони повторно уразили центр космічного звʼязку "Дубна" у Московській області РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Нове ураження

"Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - уточнив глава держави.

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Він нагадав, що від нашого державного кордону до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів.

"Нещодавно наші Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів - не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога. Дякую за влучність нашим воїнам! Слава Україні!", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Сили оборони уразили центр космічного зв’язку "Дубна" під Москвою та низку військових об’єктів РФ.

Згодом у Генштабі уточнили, що уражено антену MARK-IV та виробничо-адміністративний корпус.

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