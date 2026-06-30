Повторно уражено центр космічного зв’язку "Дубна" у Московській області, - Зеленський. ВIДЕО
30 червня 2026 року Сили оборони повторно уразили центр космічного звʼязку "Дубна" у Московській області РФ.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Нове ураження
"Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку "Дубна" у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні", - уточнив глава держави.
Він нагадав, що від нашого державного кордону до цього обʼєкта більш ніж 500 кілометрів.
"Нещодавно наші Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів - не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах. Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій. Готуються відповідні дії і щодо інших подібних обʼєктів ворога. Дякую за влучність нашим воїнам! Слава Україні!", - резюмує Зеленський.
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