Удар по центру космічного зв’язку "Дубна": уражено антену MARK-IV та виробничо-адміністративний корпус, - Генштаб
З’явилися нові підтвердження результатів ураження в ніч на 22 червня 2026 року Центру космічного зв’язку у Московській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Як зазначається, додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.
Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.
Що про об'єкт відомо?
Зазначений об'єкт у місті Дубна - найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони рф для зв'язку, розвідки та координації військ.
"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Сили оборони уразили центр космічного зв’язку "Дубна" під Москвою та низку військових об’єктів РФ.
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Дубна - новая роль в эпоху Starlink: как гражданский телепорт стал критическим узлом боевого управления
Что взрывали?
Глобальная война в Украине навсегда изменила доктрину военной связи. Сетецентрическая война выявила жесткую зависимость боевой эффективности от высокоскоростных каналов обмена данными с минимальной задержкой.
Долгое время агрессор использовал для этих целей несанкционированные терминалы американской низкоорбитальной системы Starlink. Однако после того как в феврале 2026 года совместными усилиями оборонных ведомств Украины и компании SpaceX была развернута и внедрена жесткая система геоблокировки терминалов, тактический контур управления агрессора столкнулся с беспрецедентным дефицитом емкости. По данным объективного контроля, количество видеотрансляций и оперативных стримов с передовой в моменте сократилось более чем в 11 раз. В этих реалиях Генштаб и Минцифры агрессора были вынуждены пойти на экстренную меру - задействовать для массива тактического трафика гражданскую спутниковую группировку геостационарной орбиты (ГСО).
Данное решение радикально изменило статус Центра космической связи (ЦКС) «Дубна», превратив мирный олимпийский телепорт в одну из ключевых артерий, удерживающую фронтовую цифровую логистику агрессора.
Архитектура управления космической связью в совке и нынешней его реинкарнации исторически строится на неразрывном симбиозе двух объектов: Москвы (Шаболовка, 37) и подмосковного наукограда Дубна.
Шаболовка («Мозг» системы):
Здесь располагается Главный центр управлефния спутниковой сетью и Центр управления полётами (ЦУП) ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). Исторически со времен СССР (начиная со спутников «Молния-1» и «Парус») Шаболовка являлась центральным коммутатором. Сюда по защищенным подземным линиям стекаются директивы Генштаба агрессора, шифрованные каналы ФСО, МЧС и специальных ведомств.
«Военное телевидение» исторически использовало ГИЦИУ-153 (Краснознаменск) с его НИПами для управления группировкой навигации и связи.
Дубна («Руки» и Энергия системы): Созданный к Олимпиаде-80 ЦКС «Дубна» выступает Запасным командным пунктом «военного телевидефния» - главным удаленным передающим комплексом (техническим выносом) Шаболовки. Между ними проложена выделенная волоконно-оптическая магистраль высокой пропускной способности. Шаболовка собирает и обрабатывает информацию, и может мгновенно транслировать ее в Дубну, а ЦКС, используя свои гигантские антенные системы (диаметром до 32 метров) и мощные усилители, «выстреливает» модулированный радиосигнал на геостационарную орбиту. До последнего времени Дубна «тренировалась» на гражданских геостационарных спутниках Экспресс разной конфигурации.
Изначально предполагалось, что военное управление у агрессора должно опираться на специализированную Единую систему спутниковой связи второго поколения (ЕССС-2). Ее ядро - тяжелые военные спутники ГСО «Благовест» (индекс ГРАУ - 14Ф149). Вся группировка насчитывает 4 действующих спутника. Целевое назначение: Система для магистральной стратегической связи (Генштаб - штабы округов - штабы армий) в защищенных диапазонах частот.
Когда тысячи передовых подразделений агрессора, лишившись Starlink, попытались перенаправить свои потоки данных (включая видео с разведывательных БПЛА, телеметрию артиллерии и цифровую связь тактического звена) на военный контур, «Благовесты» моментально исчерпали пропускную способность. Для компенсации дефицита агрессору пришлось задействовать тяжелый гражданский флот ГПКС и «Газпром космические системы». Основной ударный трафик приняли на себя четыре ключевые орбитальные точки, техническое удержание и мониторинг частот которых осуществляет ЦКС «Дубна»: +-- 36° в.д. --> Экспресс-АМУ1 (Основной тяжелый узел Запада РФ, Ku/Ka-диапазоны) +-- 54.9° в.д. --> Ямал-601 (Лидер по плотности Ka-лучей для малых терминалов) +-- 80° в.д. --> Экспресс-80 (Новый аппарат, связующий центр страны) +-- 96.5° в.д. --> Экспресс-103 (Магистральный резерв для Сибири и тыловых баз) Спутники серий «Экспресс-АМ» (АМ5, АМ33, АМ7) в данной схеме играют второстепенную роль: они сдвинуты на восток и физически не видят зону боевых действий.
Перевод боевого управления на гражданские спутники ГСО потребовал срочного переоснащения войск агрессора наземным оборудованием класса VSAT (Very Small Aperture Terminal). Эволюция пошла по пути уменьшения габаритов и автоматизации наведения, чтобы максимально приблизиться к стандартам низкоорбитальных систем.
Комплексы первого этапа (Тип FlyAway / «Корсар-100НСП»)
Классические носимые станции Ku-диапазона. Имеют сегментированное углепластиковое зеркало диаметром 0,98-1,2 метра, выносной приемопередатчик (BUC) мощностью 4-6 Ватт и отдельный спутниковый модем (платформы Eastar или iDirect).
Требуют ручного наведения. Оператор по GPS-координатам и компасу вручную выставляет углы места и азимута, улавливая сигнал со спутника за 36 000 км с точностью до миллиметра. Время развертывания - 10-15 минут. Металлическая тренога и большое зеркало демаскируют позицию.
Комплексы нового этапа (Тип Auto-pointing / «Альфа-30 Ка»)
Типа высокотехнологичный ответ на отключение Starlink. Мобильный терминал, работающий в высокочастотном Ka-диапазоне (18-30 ГГц) через спутник «Ямал-601».
Диаметр зеркала 32 см, а общий вес комплекта 3-4 кг.
Терминал оснащен встроенным ГНСС-приемником, гироскопом и микроприводами. При включении он выполняет автонаведение на спутник за 3-5 минут без участия человека.
Выдает стабильные 50-80 Мбит/с на прием, что позволяет передавать качественный видеопоток штабам.
Несмотря на успешное внедрение терминалов «Альфа-30 Ка», геостационарная система, замыкающаяся на ЦКС «Дубна», принципиально проигрывает низкоорбитальным системам (LEO) вроде Starlink.
Основные уязвимости ГСО-контура:
1) Проблема задержки (Пинг):
Сигнал до спутника ГСО идет 36 000 км. Полный цикл запрос-ответ-подтверждение составляет около 144 000 км. Чистое время- около 480 мс. С учетом обработки оборудованием реальный пинг терминала «Альфа» на фронте составляет 600-800 миллисекунд. Это исключает прямое управление скоростными FPV-дронами или проведение динамичных сетевых операций в реальном времени.
2) Стационарность:
Из-за колоссального расстояния до спутника наземная антенна должна быть жестко зафиксирована. Работа в движении (на бронетехнике или автомобиле) для систем «Экспресс/Ямал» силами малых терминалов невозможна.
3) Радиомаскировка и уязвимость:
Постоянное мощное излучение терминала ГСО, направленное в одну точку, легко пеленгуется средствами радиотехнической разведки (РТР).
ЦКС «Дубна» в реалиях 2026 года приобрел принципиально новую роль. Из мирного объекта распределения телерадиовещания и резервного канала правительственной связи он превратился в главный технологический хаб так называемой «принудительной» ГСО-связи.
Гражданские спутники серии «Экспресс» и коммерческие «Ямалы» стали неким спасительным ресурсом для агрессора после блокировки Starlink, отчасти компенсировав нехватку емкости узкоспециализированных военных аппаратов «Благовест».
Использование ГСО-терминалов автоматического наведения (типа «Альфа-30 Ка») позволило сохранить управляемость подразделений агрессору на уровне штабов и оперативных групп, но не решило проблему критической задержки сигнала и уязвимости для средств РЭБ и РТР.
Текущая схема через ЦКС «Дубна» является временным, компромиссным и уязвимым решением. Полноценного паритета в боевом управлении для агрессора никогда не будет, даже с учетом его планов развертывания собственной низкоорбитальной группировки «Рассвет» (проект «Бюро 1440).