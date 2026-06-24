Удар по центру космічного зв’язку "Дубна": уражено антену MARK-IV та виробничо-адміністративний корпус, - Генштаб

З’явилися нові підтвердження результатів ураження в ніч на 22 червня 2026 року Центру космічного зв’язку у Московській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Як зазначається, додатковим аналізом даних підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.

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Що про об'єкт відомо?

Зазначений об'єкт у місті Дубна - найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони рф для зв'язку, розвідки та координації військ.

"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Сили оборони уразили центр космічного зв’язку "Дубна" під Москвою та низку військових об’єктів РФ.

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