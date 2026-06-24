Удар по центру космической связи "Дубна": поражены антенна MARK-IV и производственно-административный корпус, - Генштаб

Появились новые подтверждения результатов удара, нанесённого в ночь на 22 июня 2026 года по Центру космической связи в Московской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Как отмечается, дополнительный анализ данных подтвердил попадание в аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также в техническое здание рядом с этой антенной.

Кроме того, подтверждено поражение Главного производственно-административного (аппаратно-программного) корпуса с частичным разрушением одной из стен. В этом корпусе размещены центральная аппаратная линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью.

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Что известно об объекте?

Указанный объект в городе Дубна — крупнейший наземный комплекс спутниковой связи в России. Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, которые применяются Минобороны РФ для связи, разведки и координации войск.

"Силы обороны Украины продолжат систематически снижать способность российского агрессора вести войну против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" под Москвой и ряду военных объектов РФ.

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