Путин стремится полностью захватить Донетчину до 31 декабря, это уже 15-й "крайний срок", — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже 15 раз меняла и переносила "крайние сроки" полного захвата Донецкой области из-за затянувшегося "бреда о Донбассе". Теперь это должно произойти до 31 декабря 2026 года.

Об этом он заявил в своём вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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15 сорванных дедлайнов Кремля на Донбассе

Зеленский выразил особую благодарность каждому украинскому подразделению, которое сдерживает вражеские натиски на самых сложных направлениях Донецкой области. По его словам, ожесточенность боев обусловлена "бреднями Путина" по поводу Донбасса.

"Политическое руководство России постоянно бредит о Донбассе. Уже 15 раз у них был этот бред — будто они полностью захватят Донбасс. В 22-м году были сроки до 31 марта, потом до 9 мая, до 1 июня, до 15 сентября, до 31 декабря. В 23-м году Путин определил два других срока захвата Донбасса: до 1 марта, а затем, когда снова не получилось, перенесли на 31 декабря. В 24-м году — снова такие же два срока. В 25-м году, когда россияне пытались убедить президента Трампа, что Украина якобы падет, было уже три срока – крайние даты для захвата Донецкой области, а именно: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря. И уже в этом году россияне снова переносили дату захвата Донецкой области. Сначала у них был срок до 31 марта этого года, затем уже до 1 сентября, а теперь установлен крайний срок до 31 декабря", — рассказал президент.

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Глава государства добавил: если Россия в очередной раз откажется от мирных предложений и решит продолжать войну, Путину придется снова сдвигать эти даты, пожертвовав на поле боя еще миллионом собственных граждан.

Топливный коллапс как ответ Украины

Зеленский отдельно обратил внимание на то, что последствия развязанной Кремлем авантюры все сильнее бьют по внутренней стабильности самой России, разрушая пропагандистские мифы об "успешном и богатом государстве".

"Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он якобы всё контролирует, что бензин якобы есть, что российские министры якобы достаточно компетентны. Но сами россияне в очередях за бензином в разных регионах России реально видят, что эта их "трехдневная война" длится уже пятый год, и даже нефтяное государство, "бензоколонка", как называли Россию, теперь испытывает дефицит бензина. Это прямое следствие войны. Одно из последствий. И один из примеров того, как отвечает Украина. Точно. Не террористически. Мы возвращаем реальность войны в Россию и максимально затрудняем продолжение оккупации нашей земли", — подчеркнул лидер Украины.

Корректировка дальнобойных операций

Президент заверил, что военно-политическое руководство страны находится в постоянном контакте с разведками, СБУ, Минобороны и командующими на местах. Стратегия ударов средней и большой дальности постоянно обновляется в соответствии с вызовами на передовой.

"Мы обеспечиваем Украине результаты, необходимые для того, чтобы государство-агрессор не могло вести войну "где-то там". Каждый, кто стремится уничтожить жизнь другого народа, сам страдает. Мы защищаем жизнь", — резюмировал Зеленский.

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