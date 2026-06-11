США не должны заставлять Украину отдавать свои территории России, — Келлог

Соединенные Штаты не имеют права принуждать Украину к территориальным уступкам в пользу России, если агрессор не способен захватить эти земли военным путем. Любые ультимативные соглашения за столом переговоров после провала Кремля на поле боя станут опасным прецедентом.

Об этом во время выступления на аналитическом брифинге "Российская реальность" в Вашингтоне заявил бывший специальный посланник Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ.

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Давление на Украину

Келлог подчеркнул, что Вашингтон не должен выступать инструментом давления на Украину в вопросах территориальной целостности.

"Украину не следует заставлять отдавать какие-либо территории, которые Россия оказалась неспособна захватить военной силой. Такой исход был бы неразумным. Это показало бы миру, что границы все еще можно пересмотреть из-за слабости и насилия, что выносливость может заменить легитимность, и что волей свободных людей можно пренебречь, если агрессор будет терпеливым", — предупредил американский генерал.

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Но учитывая войну в Иране и то, что в Китае пристально следят за каждым шагом, Келлог отметил, что противники Америки будут внимательно следить за любыми признаками слабости США в соглашении.

"Если Россия получит дипломатическим путем то, чего не смогла добиться силой, сигнал для каждого противника будет четким. Агрессия может потерпеть поражение на поле боя, но все равно увенчаться успехом во время последующих переговоров. Это чрезвычайно опасное послание для Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна", — подчеркнул Келлог.

Суть стратегии "Америка превыше всего": демонстрация силы, а не умиротворение

Экс-спецпосланник отдельно разъяснил философию внешней политики Дональда Трампа. По его словам, доктрина "America First" основана исключительно на демонстрации глобального превосходства США, а не на капитуляции перед военными преступниками.

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Келлог озвучил характеристику действующему кремлевскому руководству, назвав режим Владимира Путина таким, который "похищает украинских детей" и "системно преследует христиан" на оккупированных территориях.

"Америка должна стремиться к окончанию этой войны. Мы должны стремиться к такому завершению, которое сделает будущие войны менее вероятными, а не наоборот. Речь идет не только об Украине. Речь идет о доверии к американской силе, речь идет о безопасности всей Европы, речь идет о сигнале, который мы посылаем каждому противнику, который сейчас наблюдает за нами. В конце концов, речь идет о том, какой именно мир унаследуют наши дети и внуки", — резюмировал Келлог.

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