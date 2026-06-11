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Новости Мирные переговоры Территориальные уступки
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США не должны заставлять Украину отдавать свои территории России, — Келлог

Бывший специальный посланник президента США Кит Келлог

Соединенные Штаты не имеют права принуждать Украину к территориальным уступкам в пользу России, если агрессор не способен захватить эти земли военным путем. Любые ультимативные соглашения за столом переговоров после провала Кремля на поле боя станут опасным прецедентом.

Об этом во время выступления на аналитическом брифинге "Российская реальность" в Вашингтоне заявил бывший специальный посланник Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает Цензор.НЕТ.

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Давление на Украину

Келлог подчеркнул, что Вашингтон не должен выступать инструментом давления на Украину в вопросах территориальной целостности. 

"Украину не следует заставлять отдавать какие-либо территории, которые Россия оказалась неспособна захватить военной силой. Такой исход был бы неразумным. Это показало бы миру, что границы все еще можно пересмотреть из-за слабости и насилия, что выносливость может заменить легитимность, и что волей свободных людей можно пренебречь, если агрессор будет терпеливым", — предупредил американский генерал.

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Но учитывая войну в Иране и то, что в Китае пристально следят за каждым шагом, Келлог отметил, что противники Америки будут внимательно следить за любыми признаками слабости США в соглашении.

"Если Россия получит дипломатическим путем то, чего не смогла добиться силой, сигнал для каждого противника будет четким. Агрессия может потерпеть поражение на поле боя, но все равно увенчаться успехом во время последующих переговоров. Это чрезвычайно опасное послание для Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна", — подчеркнул Келлог.

Суть стратегии "Америка превыше всего": демонстрация силы, а не умиротворение

Экс-спецпосланник отдельно разъяснил философию внешней политики Дональда Трампа. По его словам, доктрина "America First" основана исключительно на демонстрации глобального превосходства США, а не на капитуляции перед военными преступниками.

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Келлог озвучил характеристику действующему кремлевскому руководству, назвав режим Владимира Путина таким, который "похищает украинских детей" и "системно преследует христиан" на оккупированных территориях.

"Америка должна стремиться к окончанию этой войны. Мы должны стремиться к такому завершению, которое сделает будущие войны менее вероятными, а не наоборот. Речь идет не только об Украине. Речь идет о доверии к американской силе, речь идет о безопасности всей Европы, речь идет о сигнале, который мы посылаем каждому противнику, который сейчас наблюдает за нами. В конце концов, речь идет о том, какой именно мир унаследуют наши дети и внуки", — резюмировал Келлог.

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Автор: 

США (29539) территориальная целостность (382) Келлог Кит (258) война в Украине (8445)
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Топ комментарии
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Напиши у Лігу сексуальних реформ.
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11.06.2026 23:53 Ответить
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США може і ні, а Трамп так
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11.06.2026 23:36 Ответить
Напиши у Лігу сексуальних реформ.
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11.06.2026 23:53 Ответить
Да нас и те 20% оккупированных территорий никто вроде не принуждал сдавать. Просто забрали что смогли, и что сами отдали. Но спасибо что хотя бы и вы с касапами томагавками нас не утюжите. Это особо ценно услышать такое от "союзника" ну или посредника, наблюдателя и или кто вас там уже разберет. ))
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11.06.2026 23:41 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри війну Україна нічого не втратила минулого року. Все забрали окупанти.

Про це він заявив у своєму новорічному зверненні.

"Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок - їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель - на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир - Росія його зруйнувала", - зазначив Зеленський. (с)
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11.06.2026 23:47 Ответить
"Ты его убил! - Нет, я нажал на курок. Убила его пуля." (с)
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12.06.2026 00:20 Ответить
Пан Келлог говорить слушно...лише питання- а чи почує його адміністрація Трампа...який сам по суті програє війну з Іраном..
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12.06.2026 00:11 Ответить
Звичайно - просто треба так допомагати, щоб і перемогти не можна було, і програти не можна було. Так і території віддавати ніхто не **********, і війна не закінчується.
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12.06.2026 00:21 Ответить
 
 