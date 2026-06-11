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США не повинні примушувати Україну віддавати свої території Росії, - Келлог

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог

Сполучені Штати не мають права примушувати Україну до територіальних поступок на користь Росії, якщо агресор не здатний захопити ці землі військовим шляхом. Будь-які ультимативні угоди за столом переговорів після провалу Кремля на полі бою стануть небезпечним прецедентом.

Про це під час виступу на аналітичному брифінгу "Російська реальність" у Вашингтоні заявив колишній спецпосланець Білого дому з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тиск на Україну

Келлог наголосив, що Вашингтон не повинен виступати інструментом тиску на Україну в питаннях територіальної цілісності. 

"Україну не слід змушувати віддавати будь-які території, які Росія виявилася нездатною захопити військовою сило Такий результат був би не розсудливим. Це показало б світові, що кордони все ще можна переглянути через слабкість і насильство, що витривалість може замінити легітимність, і що волю вільних людей можна знехтувати, якщо агресор буде терплячим", - попередив американський генерал.

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Але з огляду на війну в Ірані та те, що у Китаї пильно стежать за кожним кроком, Келлог зазначив, що противники Америки будуть уважно стежити за будь-якими ознаками слабкості США в угоді.

"Якщо Росія отримає дипломатичним шляхом те, чого не змогла домогтися силою, сигнал для кожного супротивника буде чітким. Агресія може зазнати поразки на полі бою, але все одно увінчатися успіхом під час подальших переговорів. Це надзвичайно небезпечне послання для Москви, Пекіна, Тегерана і Пхеньяна", - акцентував Келлог,.

Суть стратегії "Америка понад усе": проєкція сили, а не умиротворення

Ексспецпосланець окремо роз’яснив філософію зовнішньої політики Дональда Трампа. За його словами, доктрина "America First" базується виключно на демонстрації глобальної переваги США, а не на капітуляції перед воєнними злочинцями.

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Келлог озвучив характеристику чинному кремлівському керівництву, назвавши режим Володимира Путіна таким, що "викрадає українських дітей" та "системно переслідує християн" на окупованих територіях.

"Америка повинна прагнути закінчення цієї війни. Ми повинні прагнути такого завершення, яке зробить майбутні війни менш імовірними, а не навпаки. Йдеться не лише про Україну. Йдеться про довіру до американської сили, йдеться про безпеку всієї Європи, йдеться про сигнал, який ми надсилаємо кожному супротивнику, який зараз спостерігає за нами. Зрештою, йдеться про те, який саме світ успадкують наші діти та онуки", - резюмував Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не відступить від своїх територій. Це наша історія та наші цінності, - Зеленський

Автор: 

США (26726) територіальна цілісність (324) Келлог Кіт (259) війна в Україні (8505)
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Топ коментарі
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Напиши у Лігу сексуальних реформ.
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11.06.2026 23:53 Відповісти
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США може і ні, а Трамп так
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11.06.2026 23:36 Відповісти
Напиши у Лігу сексуальних реформ.
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11.06.2026 23:53 Відповісти
Да нас и те 20% оккупированных территорий никто вроде не принуждал сдавать. Просто забрали что смогли, и что сами отдали. Но спасибо что хотя бы и вы с касапами томагавками нас не утюжите. Это особо ценно услышать такое от "союзника" ну или посредника, наблюдателя и или кто вас там уже разберет. ))
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11.06.2026 23:41 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри війну Україна нічого не втратила минулого року. Все забрали окупанти.

Про це він заявив у своєму новорічному зверненні.

"Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок - їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель - на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир - Росія його зруйнувала", - зазначив Зеленський. (с)
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11.06.2026 23:47 Відповісти
"Ты его убил! - Нет, я нажал на курок. Убила его пуля." (с)
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12.06.2026 00:20 Відповісти
Пан Келлог говорить слушно...лише питання- а чи почує його адміністрація Трампа...який сам по суті програє війну з Іраном..
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12.06.2026 00:11 Відповісти
Звичайно - просто треба так допомагати, щоб і перемогти не можна було, і програти не можна було. Так і території віддавати ніхто не **********, і війна не закінчується.
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12.06.2026 00:21 Відповісти
 
 