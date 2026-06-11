США не повинні примушувати Україну віддавати свої території Росії, - Келлог

Сполучені Штати не мають права примушувати Україну до територіальних поступок на користь Росії, якщо агресор не здатний захопити ці землі військовим шляхом. Будь-які ультимативні угоди за столом переговорів після провалу Кремля на полі бою стануть небезпечним прецедентом.

Про це під час виступу на аналітичному брифінгу "Російська реальність" у Вашингтоні заявив колишній спецпосланець Білого дому з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тиск на Україну

Келлог наголосив, що Вашингтон не повинен виступати інструментом тиску на Україну в питаннях територіальної цілісності.

"Україну не слід змушувати віддавати будь-які території, які Росія виявилася нездатною захопити військовою сило Такий результат був би не розсудливим. Це показало б світові, що кордони все ще можна переглянути через слабкість і насильство, що витривалість може замінити легітимність, і що волю вільних людей можна знехтувати, якщо агресор буде терплячим", - попередив американський генерал.

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Але з огляду на війну в Ірані та те, що у Китаї пильно стежать за кожним кроком, Келлог зазначив, що противники Америки будуть уважно стежити за будь-якими ознаками слабкості США в угоді.

"Якщо Росія отримає дипломатичним шляхом те, чого не змогла домогтися силою, сигнал для кожного супротивника буде чітким. Агресія може зазнати поразки на полі бою, але все одно увінчатися успіхом під час подальших переговорів. Це надзвичайно небезпечне послання для Москви, Пекіна, Тегерана і Пхеньяна", - акцентував Келлог,.

Суть стратегії "Америка понад усе": проєкція сили, а не умиротворення

Ексспецпосланець окремо роз’яснив філософію зовнішньої політики Дональда Трампа. За його словами, доктрина "America First" базується виключно на демонстрації глобальної переваги США, а не на капітуляції перед воєнними злочинцями.

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Келлог озвучив характеристику чинному кремлівському керівництву, назвавши режим Володимира Путіна таким, що "викрадає українських дітей" та "системно переслідує християн" на окупованих територіях.

"Америка повинна прагнути закінчення цієї війни. Ми повинні прагнути такого завершення, яке зробить майбутні війни менш імовірними, а не навпаки. Йдеться не лише про Україну. Йдеться про довіру до американської сили, йдеться про безпеку всієї Європи, йдеться про сигнал, який ми надсилаємо кожному супротивнику, який зараз спостерігає за нами. Зрештою, йдеться про те, який саме світ успадкують наші діти та онуки", - резюмував Келлог.

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