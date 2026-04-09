Выход Украины из Донбасса откроет России пространство для крупных маневров, — Зеленский
Выход Украины из Донбасса позволит России без потерь оккупировать наши наиболее защищенные территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.
Выход из Донбасса – не вопрос компромисса
Зеленский подчеркнул, что нельзя просто говорить о выходе из Донбасса как о вопросе компромисса. По его словам, наш выход из Донбасса открывает для Российской Федерации возможности без потерь оккупировать наши наиболее защищенные территории.
"Кто-то говорит, что нужно год-полтора, чтобы построить новые укрепления. Но все забывают: прежде всего это полтора года. А даже если меньше, любые укрепления в поле, а не в городской застройке – это совершенно разные вещи. Это никогда не может быть такой сильной защитой", – отметил президент.
Под угрозой Харьков и Днепр
Зеленский добавил, что выход Украины из Донбасса открывает России пространство для крупных маневров. Они могут направляться как на Харьков, так и на Днепр, уничтожая города. Таким образом, под угрозой окажутся два крупных города, которые, кстати, генерируют большую часть украинского ВВП.
"Там столько людей погибло… Моральный дух нашей армии точно ухудшится. Точно будет раскол в обществе. Армия, которая, безусловно, не будет поддерживать такие шаги, отдельно – общество отдельно. А раскол общества – это именно то, что и является главной целью для Путина", – подчеркнул он.
Кроме того, сейчас на тех территориях Донбасса, которые защищает Украина, живет 200 тысяч человек: "Уйти не значит что-то сохранить. Вы ушли и без каких-либо гарантий можете все потерять. А это большой риск".
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на отказ от собственных территорий в процессе мирных договоренностей с Россией, поскольку такой шаг противоречил бы нормам национального законодательства, общественным настроениям и фактическому положению дел на временно оккупированных землях.
- Также президент Зеленский сообщил Reuters, что США связали свое предложение о гарантиях безопасности с условием, что Киев отдаст весь Донбасс России.
- В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио назвал ложью утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.
- Накануне Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Донбассе. Армия РФ может попытаться захватить крупные города Украины, в частности Днепр и Харьков.
«На саміті НАТО у Вашингтоні (2024 року), коли альянс відзначав 75-річчя, було погоджено, що Україна має незворотний шлях до НАТО. Але факт полягає в тому, що кілька країн стримують цей процес - серед них Німеччина, Словаччина, Угорщина і Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання зараз на столі».
