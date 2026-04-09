РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12517 посетителей онлайн
Новости Зеленский о территориальных уступках Территориальные уступки
1 157 29

Выход Украины из Донбасса откроет России пространство для крупных маневров, — Зеленский

Выход Украины из Донбасса позволит России без потерь оккупировать наши наиболее защищенные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Выход из Донбасса – не вопрос компромисса

Зеленский подчеркнул, что нельзя просто говорить о выходе из Донбасса как о вопросе компромисса. По его словам, наш выход из Донбасса открывает для Российской Федерации возможности без потерь оккупировать наши наиболее защищенные территории.

"Кто-то говорит, что нужно год-полтора, чтобы построить новые укрепления. Но все забывают: прежде всего это полтора года. А даже если меньше, любые укрепления в поле, а не в городской застройке – это совершенно разные вещи. Это никогда не может быть такой сильной защитой", – отметил президент.

Под угрозой Харьков и Днепр

Зеленский добавил, что выход Украины из Донбасса открывает России пространство для крупных маневров. Они могут направляться как на Харьков, так и на Днепр, уничтожая города. Таким образом, под угрозой окажутся два крупных города, которые, кстати, генерируют большую часть украинского ВВП.

"Там столько людей погибло… Моральный дух нашей армии точно ухудшится. Точно будет раскол в обществе. Армия, которая, безусловно, не будет поддерживать такие шаги, отдельно – общество отдельно. А раскол общества – это именно то, что и является главной целью для Путина", – подчеркнул он.

Кроме того, сейчас на тех территориях Донбасса, которые защищает Украина, живет 200 тысяч человек: "Уйти не значит что-то сохранить. Вы ушли и без каких-либо гарантий можете все потерять. А это большой риск".

Что предшествовало

Автор: 

Зеленский Владимир (23882) территориальные претензии (169) Донбасс (26307)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А нахера вобще цей маразм обговорювати і коментувати? Ху'ло з Тромбом спеціально кожен день капають на голову що Україна повинна щось віддати і капітулювати щоб всі з цим звиклися і інакша здорова думка вже виглядала як якийсь виклик. Нехай всі ті мавпи спочатку скажуть згідно яких законів Україна повинна щось робити і щось віддавати московським людоїдам і американським работорговцям. Якщо вони не керуються жодними законами то також вони не виконуватимуть жодні угоди і домовленості. Тоді про що взагалі з ними говорити.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:26 Ответить
+6
А який у них " відкрився простір для великих маневрів" 24 лютого 2022 ,коли вони зайшли через розмінований тобою Чонгар і майже без бою окупували більшу частину Херсонщини і Запоріжчини разом з ЗАЕС,ти тоді не був такий принциповий ,а тут раптом став ,хто тобі ,мерзото .заважав за ТРИ РОКИ побудувати багатополосні лінії оборони по межі Донеччини і Дніпропетровщини ,але ж ні твоя гівномарафонівська пропаганда і ти у своїх відосіках насміхався з кацапської "лінії суровікини " яку кацапи побудували МЕНШ НІЖ ЗА РІК ,і об яку розбився наш "контрнаступ 2023 року ". А чим займається наша пропаганда і ти в своїх відосіках - всі чотири роки - розповідаєте маячню про "перемогу " і "кордони 91 року " .
показать весь комментарий
09.04.2026 21:33 Ответить
+5
показать весь комментарий
09.04.2026 21:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.04.2026 21:19 Ответить
І не буде в нато/єс !! Бо цю корупційну клоаку Хазарокоатії спочатку заставлять вичистити
А якщо ні то ні
показать весь комментарий
09.04.2026 21:36 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 21:22 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 21:26 Ответить
Ну так вони капають і якщо Україні мовчати то значить згодні з таким розкладом. Ось на приклад Іран відповідає моментально на любий висер від рудого підофіла і правильно робить. Україна не може особо ви*буватись але і мовчати теж не може коли дпа п*дараса хочуть її поділити.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:55 Ответить
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 9 квітня під час дискусії в Ronald Reagan Presidential Foundation Institute у США назвав країни, які наразі не підтримують вступ України в НАТО.

«На саміті НАТО у Вашингтоні (2024 року), коли альянс відзначав 75-річчя, було погоджено, що Україна має незворотний шлях до НАТО. Але факт полягає в тому, що кілька країн стримують цей процес - серед них Німеччина, Словаччина, Угорщина і Сполучені Штати. Тому я не думаю, що це питання зараз на столі».
показать весь комментарий
09.04.2026 22:01 Ответить
Все таки це еволюція ,навіть якщо лиш на словах ((від "шашлик,без паніки,нє вєрю"...((до "йому потрібна уся Україна"((
показать весь комментарий
09.04.2026 21:26 Ответить
А коли тобі, "НЕЛОХ", про це в19-20-му казали всі притомні громадяни, ти шо відповідав? Бикував на військового: "Прибери зброю"???
Забув? А ми НЕ ЗАБУДЕМО!!
показать весь комментарий
09.04.2026 21:29 Ответить
Нелоху казали що кловунам не місце в керівництві збройними силами.
Але воно полізло.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:40 Ответить
Дійшло, на п'ятому році війни...
показать весь комментарий
09.04.2026 21:29 Ответить
показать весь комментарий
09.04.2026 21:33 Ответить
Нє, то був Залужний. Залужний - Чонгар розмінував, просрав ЗАЕС, після чого просрав "Контрнаступ" та втік до Британії.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:57 Ответить
Так зєля "вєрховний гівнокомандуючий ".
показать весь комментарий
09.04.2026 22:02 Ответить
Так. Але при Муженко (Порох) ми просрали лише 7% крайни. При Залужному (Зеля) - 12%, при Сирському (знов ЗЕ) - лише 2%. Тобто ми наочно бачимо що той хто просрав найбільше земель України - Залужний, потім Муженко, а потім Сирський.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:19 Ответить
Я вже давно казав - потрібно будувати капітальну лінію оборони на правому березі Дніпра. Нову китайську стіну з каменю і бетону.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:38 Ответить
війна була запрограмована ще від Тузли - Вова, єщьо рано, ми нє всьо подєлілі у нас.
але й досі не може дійти те до ......особливо до тих, хто на пайку у .... , що все саме робилося для того аби вона почалася....
не вийшло, бо ті, хто приймав Присягу на вірність Україні (як те було в Криму але ...), згадали про Армійський Статут.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:38 Ответить
Так я взагалі дивуюсь ,як кацапи ще в 90-х не забрали Крим ,бо в своїй більшості він ніколи не був проукраїнським ,бо українці складали менш ніж 25 % від всього населення ,а до кінця 50-х років 20 століття українців взагалі було десь біля 10 % від всього населення ,І до речі в 2014 переважна більшість тих хто "приймав присягу на вірність України " в Криму плюнули на ту "присягу " і перейшли на бік рашки .
показать весь комментарий
09.04.2026 21:53 Ответить
В Криму за незалежність України проголосували 54%.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:22 Ответить
Прямо як у совєтському агітпропі - "ні шагу назад " ,Тільки зєля вже забув ,що вже давно не лютий -березень 2022 , а квітень 2026 і в тцк вже ніхто добровільно не побіжить ,щоб стати гарматнимм'ясом.
показать весь комментарий
09.04.2026 21:43 Ответить
А що заважає атакувати через Сумщину, оминувши той Донбас?😂
показать весь комментарий
09.04.2026 21:58 Ответить
И не только. Сдача Донбасса будет фатальной ошибкой.
показать весь комментарий
09.04.2026 22:04 Ответить
Зачем Зе об этом говорить . Нет и все. Он вообще не должен произносить слова об этом. Никаких компромисов по территории. Это земля Украинцев. Ни Зе , ни депутатов , ни олигархов. Земля Украинцев. Украинцы воюют и гибнут за эту землю. Никто не имеет права даже говорить об отдаче земель. Хоть кто хоть президент , хоть пуп земли. Все будет Украина! Слава Украине!
показать весь комментарий
09.04.2026 22:15 Ответить
 
 