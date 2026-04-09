Выход Украины из Донбасса откроет России пространство для крупных маневров, — Зеленский

Выход Украины из Донбасса позволит России без потерь оккупировать наши наиболее защищенные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Rai Radio 1.

Выход из Донбасса – не вопрос компромисса

Зеленский подчеркнул, что нельзя просто говорить о выходе из Донбасса как о вопросе компромисса. По его словам, наш выход из Донбасса открывает для Российской Федерации возможности без потерь оккупировать наши наиболее защищенные территории.



"Кто-то говорит, что нужно год-полтора, чтобы построить новые укрепления. Но все забывают: прежде всего это полтора года. А даже если меньше, любые укрепления в поле, а не в городской застройке – это совершенно разные вещи. Это никогда не может быть такой сильной защитой", – отметил президент.

Читайте также: Зеленский о территориальных требованиях РФ: Россияне любят говорить о компромиссах, но никогда на них не идут

Под угрозой Харьков и Днепр

Зеленский добавил, что выход Украины из Донбасса открывает России пространство для крупных маневров. Они могут направляться как на Харьков, так и на Днепр, уничтожая города. Таким образом, под угрозой окажутся два крупных города, которые, кстати, генерируют большую часть украинского ВВП.

"Там столько людей погибло… Моральный дух нашей армии точно ухудшится. Точно будет раскол в обществе. Армия, которая, безусловно, не будет поддерживать такие шаги, отдельно – общество отдельно. А раскол общества – это именно то, что и является главной целью для Путина", – подчеркнул он.

Читайте: Дедлайна для вывода войск из Донбасса нет, – Песков

Кроме того, сейчас на тех территориях Донбасса, которые защищает Украина, живет 200 тысяч человек: "Уйти не значит что-то сохранить. Вы ушли и без каких-либо гарантий можете все потерять. А это большой риск".

Читайте: Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тыс. украинцев, которые там живут, – Зеленский

