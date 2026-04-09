УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10763 відвідувача онлайн
Новини Зеленський про територіальні поступки Територіальні поступки
2 834 40

Вихід України з Донбасу відкриє Росії простір для великих маневрів, - Зеленський

Зеленський про вихід з Донбасу

Вихід України з Донбасу дозволить Росії без втрат окупувати наші найбільш захищені території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Rai Radio 1.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вихід з Донбасу – не питання компромісу

Зеленський наголосив, що не можна просто говорити про вихід з Донбасу як про питання компромісу. За його словами, наш вихід з Донбасу відкриває для Російської Федерації можливості без втрат окупувати наші найбільш захищені території.

"Хтось каже, що потрібно рік-півтора, щоб побудувати нові фортифікації. Але всі забувають: передусім це півтора року. А навіть якщо менше, будь-які фортифікації в полі, а не в урбаністичній забудові – це абсолютно різні речі. Це ніколи не може бути таким сильним захистом", - зауважив президент.

Також читайте: Зеленський про територіальні вимоги РФ: Росіяни люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них

Під загрозою Харків і Дніпро

Зеленський додав, що вихід України з Донбасу відкриває Росії простір для великих маневрів. Вони можуть направлятися як на Харків, так і на Дніпро, знищуючи міста. Таким чином під загрозою будуть два великі міста, які, до речі, генерують велику частину українського ВВП.

"Там стільки людей загинуло… Моральний стан нашої армії точно погіршиться. Точно буде розкол у суспільстві. Армія, яка, безумовно, не буде підтримувати такі кроки, окремо – суспільство окремо. А розʼєднання суспільства – це саме те, що і є головною метою для Путіна", - наголосив він.

Читайте: Дедлайну для виведення військ з Донбасу немає, - Пєсков

Крім того, зараз на тих територіях Донбасу, які захищає Україна, живе 200 тисяч людей: "Вийти не означає щось зберегти. Ви вийшли і без будь-яких гарантій можете все втратити. А це великий ризик".

Читайте: Я ніколи не залишу Донбас і 200 тис. українців, які там живуть, - Зеленський

Що передувало

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) територіальні претензії (80) Донбас (21872)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А нахера вобще цей маразм обговорювати і коментувати? Ху'ло з Тромбом спеціально кожен день капають на голову що Україна повинна щось віддати і капітулювати щоб всі з цим звиклися і інакша здорова думка вже виглядала як якийсь виклик. Нехай всі ті мавпи спочатку скажуть згідно яких законів Україна повинна щось робити і щось віддавати московським людоїдам і американським работорговцям. Якщо вони не керуються жодними законами то також вони не виконуватимуть жодні угоди і домовленості. Тоді про що взагалі з ними говорити.
показати весь коментар
09.04.2026 21:26 Відповісти
+11
А який у них " відкрився простір для великих маневрів" 24 лютого 2022 ,коли вони зайшли через розмінований тобою Чонгар і майже без бою окупували більшу частину Херсонщини і Запоріжчини разом з ЗАЕС,ти тоді не був такий принциповий ,а тут раптом став ,хто тобі ,мерзото .заважав за ТРИ РОКИ побудувати багатополосні лінії оборони по межі Донеччини і Дніпропетровщини ,але ж ні твоя гівномарафонівська пропаганда і ти у своїх відосіках насміхався з кацапської "лінії суровікини " яку кацапи побудували МЕНШ НІЖ ЗА РІК ,і об яку розбився наш "контрнаступ 2023 року ". А чим займається наша пропаганда і ти в своїх відосіках - всі чотири роки - розповідаєте маячню про "перемогу " і "кордони 91 року " .
показати весь коментар
09.04.2026 21:33 Відповісти
+7
показати весь коментар
09.04.2026 21:19 Відповісти

Завантаження...

 
 