Вихід України з Донбасу відкриє Росії простір для великих маневрів, - Зеленський
Вихід України з Донбасу дозволить Росії без втрат окупувати наші найбільш захищені території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Rai Radio 1.
Вихід з Донбасу – не питання компромісу
Зеленський наголосив, що не можна просто говорити про вихід з Донбасу як про питання компромісу. За його словами, наш вихід з Донбасу відкриває для Російської Федерації можливості без втрат окупувати наші найбільш захищені території.
"Хтось каже, що потрібно рік-півтора, щоб побудувати нові фортифікації. Але всі забувають: передусім це півтора року. А навіть якщо менше, будь-які фортифікації в полі, а не в урбаністичній забудові – це абсолютно різні речі. Це ніколи не може бути таким сильним захистом", - зауважив президент.
Під загрозою Харків і Дніпро
Зеленський додав, що вихід України з Донбасу відкриває Росії простір для великих маневрів. Вони можуть направлятися як на Харків, так і на Дніпро, знищуючи міста. Таким чином під загрозою будуть два великі міста, які, до речі, генерують велику частину українського ВВП.
"Там стільки людей загинуло… Моральний стан нашої армії точно погіршиться. Точно буде розкол у суспільстві. Армія, яка, безумовно, не буде підтримувати такі кроки, окремо – суспільство окремо. А розʼєднання суспільства – це саме те, що і є головною метою для Путіна", - наголосив він.
Крім того, зараз на тих територіях Донбасу, які захищає Україна, живе 200 тисяч людей: "Вийти не означає щось зберегти. Ви вийшли і без будь-яких гарантій можете все втратити. А це великий ризик".
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може піти на відмову від власних територій у процесі мирних домовленостей із Росією, оскільки такий крок суперечив би нормам національного законодавства, суспільним настроям і фактичному стану справ на тимчасово окупованих землях.
- Також президент Зеленський повідомив Reuters, що США пов'язали свою пропозицію щодо гарантій безпеки з умовою, що Київ віддасть весь Донбас Росії.
- Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею твердження президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
- Напередодні Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Донбасі. Армія РФ може спробувати захопити великі міста України, зокрема Дніпро та Харків.
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