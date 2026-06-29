Путін прагне повністю захопити Донеччину до 31 грудня, це вже 15-й "крайній термін", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія уже 15 разів змінювала та переносила "крайні терміни" повного захоплення Донецької області через затяжне "марення Донбасом". Тепер це має бути до 31 грудня 2026 року.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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15 зірваних дедлайнів Кремля на Донбасі

Зеленський висловив особливу вдячність кожному українському підрозділу, який стримує ворожі навали на найважчих напрямках Донеччини. За його словами, запеклість боїв обумовлена "маренням Путіна" щодо Донбасу.

"Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати Президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня", - розповів президент.

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Глава держави додав: якщо Росія вчергове відмовиться від мирних пропозицій і вирішить продовжувати війну, Путіну доведеться посувати ці дати знову, поклавши на полі бою додатковий мільйон власних громадян.

Паливний колапс як відповідь України

Зеленський окремо звернув увагу на те, що наслідки розв'язаної Кремлем авантюри дедалі сильніше б'ють по внутрішній стабільності самої Росії, руйнуючи пропагандистські міфи про "успішну та багату державу".

"Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня 'триденна війна' триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, 'бензоколонка', як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно. Не терористично. Ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі", - наголосив лідер України.

Корегування далекобійної роботи

Президент запевнив, що військово-політичне керівництво країни перебуває у постійному контакті з розвідками, СБУ, Міноборони та командувачами на місцях. Стратегія ударів середньої та великої дальності постійно оновлюється відповідно до викликів на передовій.

"Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну "десь там". Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя", - резюмував Зеленський.

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