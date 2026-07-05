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Новости Индустрия дронов
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Украине нужна морская линия обороны с дронами-перехватчиками, - Зеленский

Индустрия дронов

Зеленський

Украина намерена создать линию обороны с использованием дронов-перехватчиков для защиты Одессы и всего региона от российских атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с выпускниками и курсантами Института ВМС в субботу, 4 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дроны-перехватчики в море

Глава государства отметил, что Украина уже производит сотни тысяч дронов-перехватчиков.

"Ноу-хау, которое нам нужно, - это иметь линию обороны в море и применять там с различных платформ дроны-перехватчики, чтобы у нас была линия, которая защищала бы Одессу в воздухе. Также запускать перехватчики с морских дронов - это новые вызовы", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что флоту также нужна "современная авиация, корабли, противоминные бригады, технологичные дроны".

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Укрепление потенциала ВМС

Кроме того, президент рассказал о работе по строительству украинских противолодочных корветов "Гетман Иван Мазепа" и "Гетман Иван Выговский" в Турции и о намерении построить еще два корвета.

А также рассказал о катерах для десантирования морских пехотинцев, которые в скором времени Украина получит от партнеров, о флотилии противоминных судов и о работе по масштабированию и модернизации многоцелевых морских дронов класса Sea Baby и Magura.

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Автор: 

ВМС (1545) Зеленский Владимир (24721) Одесса (8164) Одесская область (4417) Одесский район (652) перехватчик (120)
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Топ комментарии
+8
Телеграм канали кацапні аналізують яке озброєння Зеленський злив під час візиту на Одещину. Тепер будуть ******* Іскандерами всі промислові, продовольчі склади , хаби Нової пошти, в надії знайти та уразити місця зберігання військової техніки.
Від всієї Одещини подякували Володі. (c)

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04.07.2026 23:41 Ответить
+7
Реальний іуда🤦 це ******* якийсь
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04.07.2026 23:46 Ответить
+6
У нас настало время охренительных историй
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04.07.2026 23:44 Ответить

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