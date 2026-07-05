Украине нужна морская линия обороны с дронами-перехватчиками, - Зеленский

Индустрия дронов

Украина намерена создать линию обороны с использованием дронов-перехватчиков для защиты Одессы и всего региона от российских атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с выпускниками и курсантами Института ВМС в субботу, 4 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дроны-перехватчики в море

Глава государства отметил, что Украина уже производит сотни тысяч дронов-перехватчиков.

"Ноу-хау, которое нам нужно, - это иметь линию обороны в море и применять там с различных платформ дроны-перехватчики, чтобы у нас была линия, которая защищала бы Одессу в воздухе. Также запускать перехватчики с морских дронов - это новые вызовы", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что флоту также нужна "современная авиация, корабли, противоминные бригады, технологичные дроны".

Читайте также: Академию военно-морских сил Украины создадут в Одессе, - Зеленский

Укрепление потенциала ВМС

Кроме того, президент рассказал о работе по строительству украинских противолодочных корветов "Гетман Иван Мазепа" и "Гетман Иван Выговский" в Турции и о намерении построить еще два корвета.

А также рассказал о катерах для десантирования морских пехотинцев, которые в скором времени Украина получит от партнеров, о флотилии противоминных судов и о работе по масштабированию и модернизации многоцелевых морских дронов класса Sea Baby и Magura.

Читайте также: Минобороны допустило к эксплуатации украинский дрон-перехватчик "ТАЛИОН"