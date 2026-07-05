Украине нужна морская линия обороны с дронами-перехватчиками, - Зеленский
Индустрия дронов
Украина намерена создать линию обороны с использованием дронов-перехватчиков для защиты Одессы и всего региона от российских атак.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с выпускниками и курсантами Института ВМС в субботу, 4 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
Дроны-перехватчики в море
Глава государства отметил, что Украина уже производит сотни тысяч дронов-перехватчиков.
"Ноу-хау, которое нам нужно, - это иметь линию обороны в море и применять там с различных платформ дроны-перехватчики, чтобы у нас была линия, которая защищала бы Одессу в воздухе. Также запускать перехватчики с морских дронов - это новые вызовы", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что флоту также нужна "современная авиация, корабли, противоминные бригады, технологичные дроны".
Укрепление потенциала ВМС
Кроме того, президент рассказал о работе по строительству украинских противолодочных корветов "Гетман Иван Мазепа" и "Гетман Иван Выговский" в Турции и о намерении построить еще два корвета.
А также рассказал о катерах для десантирования морских пехотинцев, которые в скором времени Украина получит от партнеров, о флотилии противоминных судов и о работе по масштабированию и модернизации многоцелевых морских дронов класса Sea Baby и Magura.
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