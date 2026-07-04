Академию военно-морских сил Украины создадут в Одессе, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Академии военно-морских сил в Одессе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новая военная академия в Одессе

"Сегодня, как раз к нынешнему Дню военно-морских сил Украины и в знак уважения и благодарности нашим ВМС, я принял решение о развитии Военно-морских сил Украины – о развитии нашей Одессы – решение о создании у нас в Одессе своей сильной новой Академии военно-морских сил. Знаю, что у наших ВМС есть такая потребность, есть соответствующий потенциал и, главное, есть желание наших курсантов, нашей молодежи служить Украине и защищать Украину", — заявил президент.

Кроме того, Зеленский отметил воинов, защищающих Украину в составе Военно-морских сил, и вручил боевое знамя и ленты "За мужество и отвагу" воинским частям ВМС.

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Россия проиграла Черное море

"ВМС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности сделали то, что многие считали невозможным. Россия проиграла Черное море, и, начиная с освобождения Змеиного и продолжая нашими операциями против российского флота, портов и оккупационных сил в нашем Крыму, мы доказываем, что черноморское и азовское пространство точно не станут местом покоя для России", — заявил он.

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