Зеленский начал поездку в Одесскую область с совещания по вопросам безопасности Южного региона: требуется больше вертолетов для защиты от дронов. ВИДЕО
Сегодня, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал поездку в Одесскую область с координационного совещания с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по вопросам безопасности Южного региона.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Что в центре внимания?
"Основное внимание — противодействию постоянным российским атакам с воздуха "Шахедами" и ракетами, готовности противостоять угрозам на море. Также нашим дипломатическим миссиям, укреплению систем связи, противоминной защите, а также подготовке и обеспечению бойцов морской пехоты", — говорится в сообщении.
По словам Зеленского, также обсудили увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе с целью противодействия дронам.
Военные продемонстрировали технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды. В ходе совещания определили, что еще необходимо для усиления боевых возможностей ВМС.
"Спасибо всем, кто работает ради безопасности и силы региона", — отметил глава государства.
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