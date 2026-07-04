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Зеленский начал поездку в Одесскую область с совещания по вопросам безопасности Южного региона: требуется больше вертолетов для защиты от дронов. ВИДЕО

Сегодня, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский начал поездку в Одесскую область с координационного совещания с командованием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по вопросам безопасности Южного региона.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Что в центре внимания?

"Основное внимание — противодействию постоянным российским атакам с воздуха "Шахедами" и ракетами, готовности противостоять угрозам на море. Также нашим дипломатическим миссиям, укреплению систем связи, противоминной защите, а также подготовке и обеспечению бойцов морской пехоты", — говорится в сообщении.

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По словам Зеленского, также обсудили увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе с целью противодействия дронам.

Военные продемонстрировали технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды. В ходе совещания определили, что еще необходимо для усиления боевых возможностей ВМС.

"Спасибо всем, кто работает ради безопасности и силы региона", — отметил глава государства.

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Автор: 

ВМС (1550) Зеленский Владимир (24738) Одесская область (4420)
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Топ комментарии
+11
А шо, кешбек і ****** вже не допомагають?
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04.07.2026 16:55 Ответить
+9
В Одеському ТЦК такі принципові працюють що Зеле одразу чотири штрафи випишуть, чотири рази поб'ють та одночасно запхають у чотири буса.
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04.07.2026 17:06 Ответить
+8
А в Одеський тцк - цю клоаку беспредела, корупції і садизма цей хрін з гори який все це кришує не хоче зайти і там про потужність, незламність і патриотизм прогундосити?
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04.07.2026 17:04 Ответить

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