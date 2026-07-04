Россия нанесла ракетный удар по Одесчине: пострадали два человека, пожар на продуктовом складе. ФОТО

Российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены складские помещения, двое человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки возник пожар в складском здании с продуктами питания. К сожалению, двое человек пострадали, им оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В результате атаки также были повреждены расположенные рядом складские здания. Спасатели быстро потушили пожары.

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Последствия атаки



