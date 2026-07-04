Россия ударила КАБами по птицефабрике на Херсонщине. ФОТО
Российские войска нанесли удар несколькими управляемыми авиационными бомбами (УАБ) по территории птицефабрики "Чернобаевская" в Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрлендфарминг", передает Цензор.НЕТ.
Есть разрушения
В результате попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Разрушена значительная часть производственного комплекса.
Предварительно ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.
В компании отметили, что птицефабрика "Чернобаевская" является одним из крупнейших объектов птицеводства не только в Украине, но и в Европе.
Предприятие неоднократно становилось мишенью атак РФ
Предприятие уже неоднократно становилось мишенью для российских захватчиков.
В частности, в начале полномасштабного вторжения России в Украину во время оккупации Херсонской области птицефабрика была полностью обесточена и заблокирована оккупантами. Из-за невозможности подвоза кормов и обслуживания тогда погибло 4,7 миллиона голов птицы.
Во время оккупации российские военные полностью разграбили предприятие, вывезли современное оборудование, автотехнику и разрушили инфраструктуру. После деоккупации производство на предприятии возобновили.
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