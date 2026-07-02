3 человека погибли, 45 получили ранения, в том числе - 3 ребенка, в результате вражеских ударов по Херсонщине

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами оказались Антоновка, Зимовник, Инженерное, Камишаны, Приозерное, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Понятовка, Томарино, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Миролюбовка, Надиевка, Разлив, Томина Балка, Янтарное, Берислав, Новоберислав, Раковка, Тараса Шевченко, Урожайное, Борозенское, Чаривное, Новониколаевка, Милово, Качкаревка, Саблуковка, Красный Яр, Беляевка, Золотая Балка, Украинка, Новорайск, Костырка, Сагайдачное, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Таврическое и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 19 частных домов. Также оккупанты разрушили административное здание, вышку сотовой связи, газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили.

В результате российской агрессии 3 человека погибли, еще 45 получили ранения, в том числе - 3 ребенка.

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