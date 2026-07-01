Удар РФ по маршрутке в Херсоне утром 1 июля: погибла 18-летняя девушка, ехавшая подавать документы в вуз

Число раненых вследствие сегодняшнего удара российского беспилотника по маршрутке в Херсоне возросло до 11. Погибли 18-летняя девушка и 55-летняя женщина.

Об этом сообщают начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

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11 пострадавших

"Число раненых вследствие атаки вражеского беспилотника на маршрутный автобус около 7:00 в Центральном районе Херсона увеличилось до 11. 33-летняя жительница Херсона обратилась к медикам с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговыми травмами", — сообщил Шанько.

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Установлены личности погибших

Также установлены личности погибших вследствие атаки российских оккупантов — это 18-летняя девушка и женщина 55 лет.

Девушка погибла на глазах у матери

18-летняя девушка погибла на глазах у матери, которая получила ранения. Мать погибшей рассказала, что они ехали оформлять документы, необходимые для поступления дочери в высшее учебное заведение. Для поездки выбрали утреннее время, поскольку считали его более безопасным.

"Уже нужно было регистрироваться для поступления — сделать фотографии, получить электронный ключ. Я думала, что утром безопаснее. Мы проедем, все это сделаем, и она вернется домой. Но это обернулось для нас ее смертью", — рассказала мать девушки.

Напомним, что утром 1 июля российские оккупанты нанесли удар по маршрутке в Херсоне.

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