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Рашисты ударили дроном по маршрутке в Херсоне: двое погибших, 6 раненых. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне. Есть данные о погибших.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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Около 7:00 захватчики нанесли удар дроном по маршрутке в Центральном районе.
"Предварительно, в результате этой атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Позже Прокудин заявил, что оператор вражеского беспилотника видел, что перед ним гражданский транспорт с людьми, которые ехали по своим делам.
В больнице шесть раненых: 36-летний мужчина и пять женщин в возрасте 53, 52, 55, 53 и 57 лет. Среди них – медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения.
Предварительно, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.
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