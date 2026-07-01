Россия ночью атаковала пять АЗС в Днепропетровской области: есть погибшая и раненые, - ОВА

Российские войска ночью 1 июля нанесли удар с помощью ударных беспилотников по Днепропетровской области. В результате обстрела были повреждены пять автозаправочных станций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Погибла женщина, трое пострадавших

По словам Ганжи, в результате атаки погибла одна женщина.

"Одна женщина погибла, трое получили ранения. В течение ночи враг атаковал 5 АЗС области", - сообщил он.

Одна из пострадавших находится в больнице, еще две женщины после оказания медицинской помощи проходят амбулаторное лечение.

На местах попаданий возникли пожары

В результате попаданий на всех поврежденных АЗС произошло возгорание, также повреждено оборудование.

Кроме того, этой ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 11 российских ударных беспилотников.

Также 1 июля в области с 17:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

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