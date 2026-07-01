Росія вночі атакувала п’ять АЗС на Дніпропетровщині: є загибла і поранені, - ОВА

Російські війська вночі 1 липня атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять автозаправних станцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Загинула жінка, ще троє людей постраждали

За словами Ганжі, внаслідок атаки загинула одна жінка.

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області", – повідомив він.

Одна з постраждалих перебуває в лікарні, ще дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

На місцях ударів виникли пожежі

Внаслідок влучань на всіх пошкоджених АЗС сталося займання, також пошкоджено обладнання.

Крім того, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 11 російських ударних безпілотників.

Також 1 липня в області з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

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