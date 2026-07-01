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Новини Атаки безпілотників на Дніпропетровщину
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Росія вночі атакувала п’ять АЗС на Дніпропетровщині: є загибла і поранені, - ОВА

Росіяни вночі обстріляла АЗС Дніпропетровщини

Російські війська вночі 1 липня атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять автозаправних станцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Загинула жінка, ще троє людей постраждали

За словами Ганжі, внаслідок атаки загинула одна жінка.

"Одна жінка загинула, троє дістали поранень. Ворог упродовж ночі атакував 5 АЗС області", – повідомив він.

Одна з постраждалих перебуває в лікарні, ще дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

На місцях ударів виникли пожежі

Внаслідок влучань на всіх пошкоджених АЗС сталося займання, також пошкоджено обладнання.

Крім того, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 11 російських ударних безпілотників.

Також 1 липня в області з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Читайте: Російський БПЛА атакував електровоз на Дніпропетровщині: можливі затримки поїздів. ФОТО

Автор: 

АЗС (1978) обстріл (34804) жертви (2002) Дніпропетровська область (5194)
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Топ коментарі
+4
Як завжди, мілка кацапська помста. Чмирі та нікчеми.
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01.07.2026 08:00 Відповісти
+3
на практику атак АЗС пора вже відповідати дзеркально - https://youtu.be/s7KCukXlUzs?t=1511 у Криму близько чотирьохсот АЗС, які можно винести в ноль за два-три тижні. Теж саме стосується і окупованої частини Донецької та Луганської областей.
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01.07.2026 07:53 Відповісти
+1
кацапню корчить шо в них бензину нема
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01.07.2026 07:45 Відповісти

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