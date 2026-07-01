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Рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: двоє загиблих, 6 поранених. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили по маршрутці у Херсоні. Відомо про загиблих.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Близько 7:00 загарбники вдарили дроном по маршрутці у Центральному районі.
"Попередньо, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро – отримали поранення.
Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Прокудін заявив, що оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах.
Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та 5 жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.
Попередньо, потерпілі зазнали мінно-вибухових травм.
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