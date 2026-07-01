Рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: двоє загиблих, 6 поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по маршрутці у Херсоні. Відомо про загиблих.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 7:00 загарбники вдарили дроном по маршрутці у Центральному районі.

"Попередньо, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро – отримали поранення.



Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Прокудін заявив, що оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах.

Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та 5 жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

Попередньо, потерпілі зазнали мінно-вибухових травм.

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