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Новини Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: двоє загиблих, 6 поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по маршрутці у Херсоні. Відомо про загиблих.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Близько 7:00 загарбники вдарили дроном по маршрутці у Центральному районі.

"Попередньо, внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, ще пʼятеро – отримали поранення.

Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Прокудін заявив, що оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах.

Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та 5 жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

Попередньо, потерпілі зазнали мінно-вибухових травм.

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РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені
РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені
херсон
херсон
РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені

Автор: 

обстріл (34804) Херсон (3906) Херсонська область (6787) Херсонський район (944)
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