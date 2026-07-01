Удар РФ по маршрутці в Херсоні вранці 1 липня: загинула 18-річна дівчина, яка їхала подавати документи до вишу

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього удару російського безпілотника по маршрутці у Херсоні збільшилась до 11. Загинули 18-річна дівчина та жінка 55 років.

Про це повідомляють начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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11 постраждалих

"Кількість поранених внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутний автобус близько 7.00 у Центральному районі Херсона збільшилась до 11. 33-річна херсонка звернулась до медиків з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами", - повідомив Шанько.

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Встановлено особи загиблих

Також встановлено особи загиблих внаслідок атаки російських окупантів - це 18-річна дівчина та жінка 55 років.

Дівчина загинула на очах у матері

18-річна дівчина загинула на очах у матері, яка дістала поранення. Мати загиблої розповіла, що вони їхали оформляти документи, необхідні для вступу доньки до закладу вищої освіти. Для поїздки обрали ранковий час, оскільки вважали його безпечнішим.

"Вже потрібно було реєструватися для вступу - фотокартки зробити, електронний ключ. Я думала, що вранці більш безпечно. Ми проїдемо, все це зробимо і вона повернеться додому. Але це обернулося для нас її смертю", - розповіла мати дівчини.

Нагадаємо, що вранці 1 липня російські окупанти вдарили по маршрутці у Херсоні.

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