3 людини загинули, 45 - поранені, з них - 3 дитини: наслідки ударів РФ по Херсонщині

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Інженерне, Комишани, Приозерне, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Томарине, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Миролюбівка, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Новомиколаївка, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Червоний Яр, Біляївка, Золота Балка, Українка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Таврійське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 19 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, газогін, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 45 - дістали поранення, з них - 3 дитини.

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