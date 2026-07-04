Росія вдарила КАБами по птахофабриці на Херсонщині. ФОТО

Російські війська вдарили кількома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території птахофабрики "Чорнобаївська" на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба "Укрлендфармінг", інформує Цензор.НЕТ.

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Є руйнування

Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Зруйновано значну частину виробничого комплексу.

Попередньо, збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

У компанії зазначили, що птахофабрика "Чорнобаївська" є одним із найбільших об'єктів птахівництва не лише в Україні, а й у Європі.

Підприємство неодноразово ставало ціллю атак РФ

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю для російських загарбників.

Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсонщини птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами. Через неможливість підвезення кормів та обслуговування тоді загинуло 4,7 мільйона голів птиці.

Під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли сучасне обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації виробництво на підприємстві відновили.

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