Росія завдала ракетного удару по Одещині: постраждали двоє людей, пожежа на продуктовому складі. ФОТО

Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено складські приміщення, двоє людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки також пошкоджено й розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники швидко загасили пожежі.

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Наслідки атаки



