Зеленський розпочав поїздку на Одещину з наради щодо безпеки Південного регіону: потрібно більше гелікоптерів для захисту від дронів. ВIДЕО
Сьогодні, 4 липня, президент України Володимир Зеленський розпочав поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил України щодо безпекових питань Південного регіону.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що у фокусі?
"Головна увага - протидії постійним російським атакам з повітря "шахедами" і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти", - йдеться у повідомленні.
За словами Зеленського, також обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.
Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС.
"Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль