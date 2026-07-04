Зеленський розпочав поїздку на Одещину з наради щодо безпеки Південного регіону: потрібно більше гелікоптерів для захисту від дронів. ВIДЕО

Сьогодні, 4 липня, президент України Володимир Зеленський розпочав поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил України щодо безпекових питань Південного регіону.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що у фокусі?

"Головна увага - протидії постійним російським атакам з повітря "шахедами" і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти", - йдеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, також обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.

Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС.

"Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону", - зазначив глава держави.

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