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Зеленський розпочав поїздку на Одещину з наради щодо безпеки Південного регіону: потрібно більше гелікоптерів для захисту від дронів. ВIДЕО

Сьогодні, 4 липня, президент України Володимир Зеленський розпочав поїздку до Одещини з координаційної наради з Командуванням Військово-Морських сил Збройних Сил України щодо безпекових питань Південного регіону.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що у фокусі?

"Головна увага - протидії постійним російським атакам з повітря "шахедами" і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти", - йдеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, також обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.

Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС.

"Дякую всім, хто працює заради безпеки та сили регіону", - зазначив глава держави.

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ВМС (1470) Зеленський Володимир (28263) Одеська область (4168)
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Топ коментарі
+11
А шо, кешбек і ****** вже не допомагають?
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04.07.2026 16:55 Відповісти
+9
В Одеському ТЦК такі принципові працюють що Зеле одразу чотири штрафи випишуть, чотири рази поб'ють та одночасно запхають у чотири буса.
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04.07.2026 17:06 Відповісти
+8
А в Одеський тцк - цю клоаку беспредела, корупції і садизма цей хрін з гори який все це кришує не хоче зайти і там про потужність, незламність і патриотизм прогундосити?
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04.07.2026 17:04 Відповісти

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