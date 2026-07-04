УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9841 відвідувач онлайн
Новини Створення академії військово-морських сил
801 10

Академію військово-морських сил України створять в Одесі, - Зеленський

Зеленський в Одесі

Президент Володимир Зеленський анонсував створення Академії військово-морських сил в Одесі.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова військова академія в Одесі

"Сьогодні саме до цьогорічного Дня військово-морських сил України і як знак шани і вдячності нашим ВМС я ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України – на розвиток нашої Одеси – рішення про створення у нас в Одесі своєї сильної нової Академії військово-морських сил. Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну", - заявив президент.

Крім того, Зеленський відзначив воїнів, які захищають Україну у складі Військово-морських сил та вручив бойовий прапор та стрічки "За мужність та відвагу" військовим частинам ВМС. 

Читайте також: Зеленський привітав США із 250-річчям незалежності: Якщо разом, то точно досягнемо миру

Росія програла Чорне море

"ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у нашому Криму, ми доводимо, що чорноморський і азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії", - заявив він.

Дивіться також: Зеленський розпочав поїздку на Одещину з наради щодо безпеки Південного регіону: потрібно більше гелікоптерів для захисту від дронів. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1462) Зеленський Володимир (28246) Одеса (5878) Одеська область (4161) навчання (719) Одеський район (678)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ти хоч одну з своїх обіцянок виконав ? ( 3 тисячі ракет ,мільярд дерев ,зарплати в 4 тисяч доларів і багато іншого ) ти хоч би подумав як захистити нещасних людей яких ворог щоденно вбиває ,чи вивезти дітей з прифронтових територій у більш безпечні місця ,чи як стабілізувати фронт ? ,як вже осточортіла ця маячні горе президент.
показати весь коментар
04.07.2026 19:20 Відповісти
+5
Та пора вже, - бо адмірали є, а флоту нема.
показати весь коментар
04.07.2026 19:23 Відповісти
+3
"А щоб наш славний флагман не дістався ворогу, я затопив наш "Гетьман Сагайдачний"!
показати весь коментар
04.07.2026 19:15 Відповісти

Завантаження...

 
 