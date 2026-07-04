Академію військово-морських сил України створять в Одесі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував створення Академії військово-морських сил в Одесі.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова військова академія в Одесі

"Сьогодні саме до цьогорічного Дня військово-морських сил України і як знак шани і вдячності нашим ВМС я ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України – на розвиток нашої Одеси – рішення про створення у нас в Одесі своєї сильної нової Академії військово-морських сил. Знаю, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є, головне, бажання наших курсантів, нашої молоді служити Україні і захищати Україну", - заявив президент.

Крім того, Зеленський відзначив воїнів, які захищають Україну у складі Військово-морських сил та вручив бойовий прапор та стрічки "За мужність та відвагу" військовим частинам ВМС.

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Росія програла Чорне море

"ВМС України разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море, і, починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, портів та окупаційних сил у нашому Криму, ми доводимо, що чорноморський і азовський простір точно не будуть місцем спокою для Росії", - заявив він.

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