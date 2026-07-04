Україні потрібна морська лінія оборони з дронами-перехоплювачами, - Зеленський

Індустрія дронів

Україна хоче створити лінію оборони з дронами-перехоплювачами для захисту від російських атак Одеси та всього регіону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з випускниками та курсантами Інституту ВМС у суботу, 4 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дрони-перехоплювачі в морі

Глава держави зазначив, що Україна вже виробляє сотні тисяч дронів-перехоплювачів.

"Ноу-хау, яке нам потрібно, — це мати лінію оборони в морі та застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі, щоб у нас була лінія, яка захищала б Одесу в повітрі. Також запускати перехоплювачі з морських дронів — це нові виклики",- розповів Зеленський.

Він додав, що флоту також потрібна "сучасна авіація, кораблі, протимінні бригади, технологічні дрони".

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Посилення спроможностей ВМС

Крім того, президент розповів про роботу щодо будівництва українських протичовнових корветів "Гетьман Іван Мазепа" та "Гетьман Іван Виговський" у Туреччині та наміри побудувати ще два корвети.

А також розповів про катери для десантування морських піхотинців, які невдовзі Україна отримає від партнерів, про флотилію протимінних суден та про роботу з масштабування і модернізацію багатоцільових морських дронів класу Sea Baby і Magura.

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