Україні потрібна морська лінія оборони з дронами-перехоплювачами, - Зеленський
Індустрія дронів
Україна хоче створити лінію оборони з дронами-перехоплювачами для захисту від російських атак Одеси та всього регіону.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з випускниками та курсантами Інституту ВМС у суботу, 4 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дрони-перехоплювачі в морі
Глава держави зазначив, що Україна вже виробляє сотні тисяч дронів-перехоплювачів.
"Ноу-хау, яке нам потрібно, — це мати лінію оборони в морі та застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі, щоб у нас була лінія, яка захищала б Одесу в повітрі. Також запускати перехоплювачі з морських дронів — це нові виклики",- розповів Зеленський.
Він додав, що флоту також потрібна "сучасна авіація, кораблі, протимінні бригади, технологічні дрони".
Посилення спроможностей ВМС
Крім того, президент розповів про роботу щодо будівництва українських протичовнових корветів "Гетьман Іван Мазепа" та "Гетьман Іван Виговський" у Туреччині та наміри побудувати ще два корвети.
А також розповів про катери для десантування морських піхотинців, які невдовзі Україна отримає від партнерів, про флотилію протимінних суден та про роботу з масштабування і модернізацію багатоцільових морських дронів класу Sea Baby і Magura.
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