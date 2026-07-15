Стармер заявив про завершення політичного шляху

Глава уряду Британії Кір Стармер заявив, що залишає країну в кращому стані, ніж отримав її на початку своєї роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні агентства AP.

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Останній виступ у парламенті та заява про відставку

У середу Стармер востаннє відповідав на запитання депутатів у Палаті громад та повідомив, що наступного тижня залишить посаду прем’єр-міністра.

У понеділок він піде у відставку після втрати підтримки власної Лейбористської партії. Посаду очільника уряду має зайняти новий лідер лейбористів Енді Бернем.

"Кожен прем’єр-міністр знає, коли бере до рук естафету, що настане день, коли її доведеться передати іншому", – сказав Стармер.

Він також заявив, що це кінець його політичного шляху. Водночас він планує залишитися рядовим депутатом Палати громад.

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Хто стане наступником і як працює система

Парламентська система Великої Британії дозволяє змінювати прем’єр-міністра без проведення загальних виборів. Це відбувається через зміну лідера партії, яка перебуває при владі.

Наступні загальнонаціональні вибори мають відбутися не пізніше 2029 року.

Запитання до прем’єр-міністра є щотижневою політичною традицією у Британії. Під час цього глава уряду відповідає на запитання опозиції та інших депутатів без попередньої підготовки.

Критики вважають цей формат більше політичним шоу, ніж змістовною дискусією.

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Бернем пообіцяв підтримку Україні

9 липня Енді Бернем отримав переважну підтримку партії на шляху до посади лідера. Також зазначається, що британці вважають його кращим кандидатом на посаду глави уряду, ніж інших лідерів партій.

Він вже заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну на нинішньому рівні та окреслив своє бачення зовнішньої політики країни.

За його словами, серед ключових викликів - зростання російської агресії, конфлікт на Близькому Сході, кліматична та енергетична нестабільність, а також стрімкий розвиток технологій, які змінюють характер сучасної війни та впливають на внутрішню безпеку держав.

Бернем наголосив, що його уряд продовжить курс попереднього керівництва на збільшення оборонних видатків, посилення ролі Великої Британії в НАТО та поглиблення співпраці з європейськими союзниками.

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Ймовірний очільник британського уряду підкреслив, що Сполучені Штати залишатимуться найважливішим партнером Великої Британії у сфері оборони та безпеки.

Він також окремо згадав російсько-українську війну як один із ключових чинників, що визначають сучасну безпекову ситуацію в Європі.

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні", – написав політик.

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