РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15714 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине
355 10

"Ваша борьба - это наша борьба": Стармер заверил в неизменной поддержке Украины

Стармер в Киеве: Поддержка Украины со стороны Великобритании никогда не пошатнется

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что поддержка Украины со стороны Лондона останется неизменной. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Поддержка Великобритании... никогда не изменится, это в нашей крови. Флаги (Украины - ред.) развеваются на церквях и ратушах по всей стране на протяжении всего этого конфликта. Ваша борьба - это наша борьба. Ваша безопасность - это наша безопасность, и Соединенное Королевство будет непоколебимым", - сказал Стармер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил Стармера орденом Свободы

Он подчеркнул, что в вопросе помощи Украине в Великобритании существует межпартийная поддержка.

"Во время моего последнего выступления вчера в парламенте все партии объединились, чтобы еще раз заявить, что мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Я уверен, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства не пошатнется", - заявил глава правительства.

Читайте также: Стармер заявил о завершении политической карьеры

Автор: 

Великобритания (5339) Стармер Кир (386)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Це правда. І для Британії, і для України будь-яка кількість загиблих є виправданою для цієї спільної боротьби. Тільки є нюанс.
показать весь комментарий
16.07.2026 15:04 Ответить
+1
"Вчора модернізована балістична ракета «Сапсан» успішно атакувала росію - інформацію про тестовий пуск підтверджують в Пентагоні" то що там з випробуваннями, розповідайте вже
показать весь комментарий
16.07.2026 15:06 Ответить
+1
Ваша боротьба - це наша боротьба. Джерело: https://censor.net/ua/n4013865

Ми даємо гроші - ви вмираєте за нас!
показать весь комментарий
16.07.2026 15:30 Ответить

Загрузка...

 
 