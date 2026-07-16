"Ваша борьба - это наша борьба": Стармер заверил в неизменной поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что поддержка Украины со стороны Лондона останется неизменной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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"Поддержка Великобритании... никогда не изменится, это в нашей крови. Флаги (Украины - ред.) развеваются на церквях и ратушах по всей стране на протяжении всего этого конфликта. Ваша борьба - это наша борьба. Ваша безопасность - это наша безопасность, и Соединенное Королевство будет непоколебимым", - сказал Стармер.

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Он подчеркнул, что в вопросе помощи Украине в Великобритании существует межпартийная поддержка.

"Во время моего последнего выступления вчера в парламенте все партии объединились, чтобы еще раз заявить, что мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Я уверен, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства не пошатнется", - заявил глава правительства.

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