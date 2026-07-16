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Новини Нові літаки для України Постачання літаків Україні
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Україна отримає 16 сучасних літаків за підтримки Британії та Швеції, - Стармер

Україна отримає 16 сучасних літаків за підтримки Британії та Швеції

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва оголосив про новий пакет підтримки для України. Лондон спільно зі Швецією виділить 300 млн євро на постачання 16 сучасних літаків, які допоможуть посилити захист українського повітряного простору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стармер сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер.

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Велика Британія і Швеція нададуть підтримку

"І я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 мільйонів євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", – сказав Стармер.

Автор: 

Велика Британія (6015) літак (3125) Швеція (1138) Стармер Кір (393)
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Топ коментарі
+3
Одне питання Коли це відбудеться ?
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16.07.2026 15:10 Відповісти
+1
каби, як падали на харків суми запоріжжя.....
то, де ці літаки?
ось ось, от от?
зеленій гундосій гниді треба терміново, якось перекривати черговий пройоб?
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16.07.2026 15:20 Відповісти
+1
"в 2050 році буде перша партія з 1 літака, тихесенько додав британець"
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16.07.2026 15:31 Відповісти

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