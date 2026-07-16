Україна отримає 16 сучасних літаків за підтримки Британії та Швеції, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва оголосив про новий пакет підтримки для України. Лондон спільно зі Швецією виділить 300 млн євро на постачання 16 сучасних літаків, які допоможуть посилити захист українського повітряного простору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стармер сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у четвер.

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Велика Британія і Швеція нададуть підтримку

"І я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 мільйонів євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України", – сказав Стармер.