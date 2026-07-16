Украина получит 16 современных самолетов при поддержке Великобритании и Швеции, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Киев объявил о новом пакете поддержки для Украины. Лондон совместно со Швецией выделит 300 млн евро на поставку 16 современных самолетов, которые помогут усилить защиту воздушного пространства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стармер заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.

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Великобритания и Швеция окажут поддержку

"И я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере 300 миллионов евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины", - сказал Стармер.