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Украина получит 16 современных самолетов при поддержке Великобритании и Швеции, - Стармер

Украина получит 16 современных самолетов при поддержке Великобритании и Швеции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Киев объявил о новом пакете поддержки для Украины. Лондон совместно со Швецией выделит 300 млн евро на поставку 16 современных самолетов, которые помогут усилить защиту воздушного пространства Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стармер заявил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.

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Великобритания и Швеция окажут поддержку

"И я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере 300 миллионов евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины", - сказал Стармер.

Автор: 

Великобритания (5339) самолет (3743) Швеция (1154) Стармер Кир (386)
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Топ комментарии
+3
Одне питання Коли це відбудеться ?
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16.07.2026 15:10 Ответить
+1
каби, як падали на харків суми запоріжжя.....
то, де ці літаки?
ось ось, от от?
зеленій гундосій гниді треба терміново, якось перекривати черговий пройоб?
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16.07.2026 15:20 Ответить
+1
"в 2050 році буде перша партія з 1 літака, тихесенько додав британець"
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16.07.2026 15:31 Ответить

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