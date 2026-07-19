9 людей госпіталізовані після атаки РФ на Київ, троє поранених у важкому стані, - Кличко

Після нічного балістичного удару РФ по Києву у лікарнях перебувають 9 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У стаціонарах міських лікарень перебувають 9 із 15-ти постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Троє поранених - у тяжкому стані", - інформує Кличко.

Він також нагадує, що одна людина загинула через атаку РФ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Згодом стало відомо про влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі.

Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

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