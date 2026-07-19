Глава МЗС Естонії назвав ізоляцію єдиним способом зупинити терор Кремля

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія не припинить терор проти України без посилення міжнародного тиску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х після масованого авіаудару РФ по Києву.

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Атака як інструмент тиску на цивільних

За словами Тсахкни, вночі Росія випустила по столиці та інших регіонах десятки ракет і безпілотників. Він наголосив, що такі дії є продовженням тактики залякування мирного населення.

Міністр зазначив, що Москва вдається до атак тоді, коли не може досягти своїх цілей іншими способами.

"Лише тверда й безперервна стратегічна ізоляція може справді позбавити Кремль можливості продовжувати цю кампанію терору", - написав зокрема він.

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Заклик до посилення санкцій і ізоляції

Тсахкна підкреслив, що міжнародна спільнота має не послаблювати, а навпаки посилювати санкції та дипломатичний тиск на Росію.

Як повідомлялося, у ніч проти 19 липня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні. Було застосовано 41 ракету та 125 ударних дронів. Основним напрямком атаки став Київ, де зафіксовано численні пошкодження та наслідки обстрілу.