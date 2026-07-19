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Новини
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Росія вдарила по іноземному судну, загинули п’ятеро членів екіпажу. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ракетного удару по цивільному судну під іноземним прапором, що перебувало у морі з вантажем зерна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у Фейсбуці.

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УДАР ПО СУДНУ ЗЕРНОВОГО ВАНТАЖУ

Російські окупанти випустили три крилаті ракети типу Х-59 Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, власником якого є Туреччина. 

Влучання сталося в район правого борту надбудови, після чого на судні виникла пожежа.

Унаслідок удару загинули п’ятеро членів екіпажу. Доля ще п’ятьох людей залишається невідомою, тривають пошукові роботи. Технічний стан судна уточнюється.

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До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ВМС ЗС України та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.

"Це цілеспрямований удар по беззбройному цивільному судну, що не становило жодної воєнної загрози",- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Атака РФ на іноземне судно
Фото: ВМС ЗС України
Атака РФ на іноземне судно
Фото: ВМС ЗС України
Атака РФ на іноземне судно
Фото: ВМС ЗС України
Атака РФ на іноземне судно
Фото: ВМС ЗС України

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корабель (1684) обстріл (35196) росія (70897) атака (1845)
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Топ коментарі
+16
«...власником якого є Туреччина.»
І що скаже миротворець Ердоган?
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19.07.2026 21:32 Відповісти
+14
Знаки питання лишні.
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19.07.2026 21:33 Відповісти
+10
***** просто закрывает зерновой коридор и лишает нас зерновой выручки. Как не трешово это звучит - он поступает логично. Пусть и вероломно, но логично. Это война ресурсов.
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19.07.2026 21:41 Відповісти

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