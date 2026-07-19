Росія вдарила по іноземному судну, загинули п’ятеро членів екіпажу. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали ракетного удару по цивільному судну під іноземним прапором, що перебувало у морі з вантажем зерна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у Фейсбуці.
УДАР ПО СУДНУ ЗЕРНОВОГО ВАНТАЖУ
Російські окупанти випустили три крилаті ракети типу Х-59 Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO під прапором Гвінеї-Бісау, власником якого є Туреччина.
Влучання сталося в район правого борту надбудови, після чого на судні виникла пожежа.
Унаслідок удару загинули п’ятеро членів екіпажу. Доля ще п’ятьох людей залишається невідомою, тривають пошукові роботи. Технічний стан судна уточнюється.
До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ВМС ЗС України та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.
"Це цілеспрямований удар по беззбройному цивільному судну, що не становило жодної воєнної загрози",- йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.
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