Під час атаки на Київ російська ракета влучила у склад GoodWine

У ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

Про це повідомили у компанії.

Це вже друга атака окупантів на логістичні потужності ритейлера.

За попередніми даними, безпосередньо серед команди GoodWine постраждалих немає, проте поранення отримали працівники компанії-логістичного оператора.

"Цього разу на складі була лише частина залишків продукції. Зараз ми робимо все можливе, щоб не допустити перебоїв у роботі чи затримок, одночасно підтримуючи поставки партнерам, які втратили більшість своїх запасів", – зазначили в компанії.

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Атака на Київ у ніч на 19 липня

Нагадаємо, у столиці вночі лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку, в місті спалахнули пожежі. Зранку стало відомо про загиблу людину та 8 поранених.

Пізніше у ДСНС повідомили, що поранених вже 15.

Інші руйнування

Зазначимо, що це не перший подібний випадок за останній час. Лише на початку місяця, у ніч на 2 липня, внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів – OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.

Росія 1 липня завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено логістичний хаб виробника туалетного паперу та інших засобів гігієни "Сніжна панда".

У середині червня внаслідок чергової ракетної атаки ворога було знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві.

Окрім того, Київський картонно-паперовий комбінат – (ККПК, Обухів Київської області) – 3 квітня був атакований Росією, і внаслідок цього виробничий процес на потужностях підприємства тимчасово призупиняли.

Також повідомлялося, що внаслідок масованої атаки Росії в ніч на 24 травня серйозно постраждав складський комплекс FIM Service у селі Чайка Київської області – після влучання виникла масштабна пожежа.

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