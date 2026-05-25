Росіяни знищили склад найбільшого дистриб’ютора автозапчастин в Україні. ФОТО

Унаслідок масованої атаки Росії в ніч на 24 травня серйозно постраждав складський комплекс FIM Service у селі Чайка Київської області – після влучання виникла масштабна пожежа.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, через високу складність займання до гасіння залучили пожежних роботів та рятувальну авіацію – два гелікоптери, передає Liga.net.

Як зазначається, площа пожежі на складі, яку ліквідували рятувальники після російського обстрілу, склала 10 тис. кв. м. Загалом підрозділи ДСНС працювали на 25 локаціях.

Загальна площа складського комплексу – 27,24 тис. кв. м.

Кому належали склади

Ключовим оператором комплексу є компанія "Омега" – один із найбільших операторів ринку автозапчастин із Харківської області. На сайті компанії також підтверджується інформація про "пошкодження Київського розподільчого центру".

"Унаслідок атаки країни-агресора було пошкоджено Київський розподільчий центр. Наразі триває ліквідація наслідків та оцінка ситуації. У зв'язку з цим відвантаження з Київського розподільчого центру тимчасово призупинено. Про відновлення роботи Київського розподільчого центру та будь-які зміни ми повідомимо додатково", – заявили в компанії.

Водночас, як зауважили там, відвантаження з регіональних складів, а також відвантаження шини здійснюються в штатному режимі.

Атака на склади

За останній рік це вже третє ураження логістики компанії.

Рік тому в ніч проти 26 травня внаслідок атаки дронів згорів харківський логістичний центр "Омеги", їй довелося скоротити потужності.

19 листопада 2025 року росіяни вдарили по Львівському розподільчому центру компанії.

Про компанію

"Омега" – найбільший оператор ринку автокомпонентів України. За результатами 2025 року компанія потрапила в рейтинг 200 найбільших компаній України за версією Forbes із річним обсягом продажів близько 8,2 млрд грн.

Логістичний комплекс FIM Service класу А в селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) був офіційно введений в експлуатацію 5 травня 2006 року. Комплекс збудований інвестиційною групою FIM Group і на момент відкриття став найбільшим професійним об'єктом такого класу в Україні.









Атаки Росії

Як повідомлялося, в ніч проти 24 травня росіяни вкотре здійснили масований обстріл столиці, внаслідок чого в місті виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Минулого року кількість атак Росії на склади з фармацевтичною продукцією в Україні зросла втричі порівняно з 2024 роком.

У грудні минулого року росіяни знищили склад одного з найбільших постачальників ліків в Україні – був знищений розподільчий центр компанії БаДМ у місті Дніпро. Це був уже третій випадок прицільних атак РФ на фармацевтичну інфраструктуру БаДМ.

У серпні внаслідок російського обстрілу Києва було знищено фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм, ЛТД".

Також російська атака в грудні торік спричинила пожежі та руйнування кількох складських комплексів у Дніпрі. Постраждали склади мережі аптек "Мед-Сервіс", ритейлера косметики та товарів для дому Prostor, одного з найбільших фармдистриб'юторів "БаДМ" і кондитерської фабрики Millenium. Окрм того, були пошкоджені склади комбінованого дистрибуційного центру мереж "Сімі" та "Сім23" у Луцьку.