Одесса объявила 21 июля днем траура

Одесский городской совет объявил 21 июля днем траура в память о погибших вследствие российского нападения на город, произошедшего 20 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте городского совета.

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Ограничения развлечений и последствия атаки

Во вторник, 21 июля, в городе будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

"21 июля в Одессе объявлен днем траура с целью почтить память погибших вследствие вражеской атаки на город, произошедшей 20 июля. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами… Городские власти Одессы чтят память погибших и выражают искренние соболезнования семьям и близким", – сообщили в горсовете.

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В день траура предприятиям, учреждениям и организациям рекомендуется ограничить использование музыки и не проводить развлекательные мероприятия.

По официальной информации, вследствие атаки на инфраструктурное предприятие погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Враг атаковал гражданское предприятие. В результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль.

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