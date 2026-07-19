Не менее 10 тревог в сутки: враг запускает по Одесщине по 50-60 воздушных целей в день, – ОВА
В Одесской области в последние дни объявляется не менее 10 воздушных тревог в сутки. Область подвергается постоянным комбинированным обстрелам со стороны вражеских БПЛА и ракет различных типов.
Об этом в эфире рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Ежедневные атаки
По словам чиновника, только за последнюю неделю вследствие российских атак в Одесской области погибли 18 человек, ещё 69 получили ранения, среди них шестеро детей.
"За это время враг нацелил на регион около 300 воздушных целей, ежедневно — от 50 до 60", — рассказал Кипер.
Безопасность в зонах отдыха
Чиновник также отметил, что в настоящее время в Одесской области открыто 40 пляжных зон, которые прошли обследование, имеют укрытия и считаются относительно безопасными.
"Пляжи открывались не для туризма, а для оздоровления наших граждан, прежде всего военных, ветеранов и их детей, которые из-за войны находятся в постоянном стрессе", — заявил глава ОВА.
Он призвал не посещать пляжи, которые не соответствуют требованиям безопасности.
"Дроны и ракеты в основном прилетают со стороны моря, и именно пляжная зона становится первой линией, где работает ПВО. Именно поэтому чрезвычайно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие в случае её объявления", — добавил Кипер.
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