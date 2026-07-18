РФ нанесла удар по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие, под завалами могут находиться люди
В субботу, 18 июля, российские оккупанты нанесли удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены шесть легковых автомобилей.
По предварительным данным, погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них - ребенок. Под завалами еще могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция.
В другом населенном пункте в результате обстрела поврежден жилой дом и два легковых автомобиля. Пострадал один человек.
На местах происшествий работают все соответствующие службы. Информация о последствиях уточняется.
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