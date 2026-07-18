РФ атаковала иностранное торговое судно у берегов Одесчины: один человек погиб, трое ранены
Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Атака РФ на торговое судно
Как отмечается, в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. К сожалению, погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Повреждения
По данным ОВА, также повреждены объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших пока не поступала.
Во время ликвидации последствий одной из атак враг нанес повторный удар. В результате была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.
"Враг целенаправленно пытается уничтожить нашу инфраструктуру, экспортные возможности, жизни мирных людей", — подчеркивает глава области.
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