РФ атаковала иностранное торговое судно у берегов Одесчины: один человек погиб, трое ранены

Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Атака РФ на торговое судно

Как отмечается, в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. К сожалению, погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Повреждения

По данным ОВА, также повреждены объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших пока не поступала.

Во время ликвидации последствий одной из атак враг нанес повторный удар. В результате была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.

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"Враг целенаправленно пытается уничтожить нашу инфраструктуру, экспортные возможности, жизни мирных людей", — подчеркивает глава области.