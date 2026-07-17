В Одессе от ракетного удара РФ погибла волонтер Красного Креста Елена Архипова. ФОТО

В ходе ночной ракетной атаки РФ на Одессу погибла волонтер и инструктор по оказанию первой помощи Украинского Красного Креста Елена Архипова. Ее трое детей выжили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Красном Кресте Украины.

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"В момент удара Елена спешила в укрытие со своими детьми. Дети выжили, им оказывается вся необходимая помощь.

Елена была мамой троих детей, которых воспитывала сама. К команде Украинского Красного Креста она присоединилась в 2023 году в качестве инструктора по первой помощи. С 2026 года также стала инструктором по оказанию первой помощи животным. Именно сегодня она должна была начать обучение, чтобы стать инструктором по оказанию первой помощи людям с физической инвалидностью", - говорится в сообщении.

В УКК отметили, что Елена Архипова жила в Одессе и посвятила себя помощи другим - проводила обучение по оказанию первой помощи для сотрудников ГСЧС Украины, Национальной полиции Украины, взрослых и детей, всех, кто стремился овладеть жизненно важными навыками.

Также Архипова принимала активное участие в волонтерской деятельности Одесской областной организации Украинского Красного Креста.

"Для коллег и друзей Елена навсегда останется светлым, искренним, ответственным человеком, который всегда был готов прийти на помощь. Она учила других спасать жизни и каждый день собственным примером доказывала, что человечность, неравнодушие и забота способны изменить мир. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всему волонтерскому сообществу..." - подчеркивают в организации.

Что предшествовало?

Вечером 16 июля российские оккупанты атаковали Одессу ракетами, погибли два человека, еще 10 получили ранения.

В результате удара были повреждены жилые дома, религиозные и дошкольные учреждения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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