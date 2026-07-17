В Одесі від ракетного удару РФ загинула волонтерка Червоного Хреста Олена Архіпова. ФОТО

Під час нічної ракетної атаки РФ на Одесу загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова. Її троє дітей вижили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Червоному Хресті України.

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"У момент удару Олена поспішала до укриття зі своїми дітьми. Діти вижили, їм надається вся необхідна допомога.

Олена була мамою трьох дітей, яких виховувала сама. До команди Українського Червоного Хреста вона приєдналася у 2023 році як інструкторка з першої допомоги. З 2026 року також стала інструкторкою з першої допомоги для тварин. Саме сьогодні вона мала розпочати навчання, щоб стати інструкторкою з першої допомоги для навчання людей з фізичною інвалідністю", - йдеться в повідомленні.

У ЧХУ зазначили, що Олена Архіпова жила в Одесі й присвятила себе допомозі іншим - проводила навчання з першої допомоги для працівників ДСНС України, Національної поліції України, дорослих та дітей, всіх, хто прагнув опанувати життєво важливі навички.

Також Архіпова брала активну участь у волонтерській діяльності Одеської обласної організації Українського Червоного Хреста.

"Для колег і друзів Олена назавжди залишиться світлою, щирою, відповідальною людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу. Вона навчала інших рятувати життя і щодня власним прикладом доводила, що людяність, небайдужість і турбота здатні змінювати світ. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій волонтерській спільноті...", - підкреслюють в організації.

Що передувало?

Ввечері 16 липня російські окупанти атакували Одесу ракетами, загинуло дві людини, ще 10 дістали поранення.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

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