РФ атакувала іноземне торговельне судно біля Одещини: загинула людина, троє поранених

Війська РФ завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака РФ на торговельне судно

Як зазначається, в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. На жаль, загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

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Пошкодження

За даними ОВА, пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

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"Ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу інфраструктуру, експортні можливості, життя мирних людей", - наголошує очільник області.