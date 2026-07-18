РФ атакувала іноземне торговельне судно біля Одещини: загинула людина, троє поранених
Війська РФ завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Атака РФ на торговельне судно
Як зазначається, в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. На жаль, загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Пошкодження
За даними ОВА, пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.
"Ворог цілеспрямовано намагається знищити нашу інфраструктуру, експортні можливості, життя мирних людей", - наголошує очільник області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль