РФ завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджене цивільне судно, є постраждалі
Ввечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Пошкоджена надбудова судна з послідуючим загоранням. Екіпаж з 17 осіб евакуйований, з них четверо постраждали, медичну допомогу надано без госпіталізації", - сказано в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль