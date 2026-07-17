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Новини Обстріли Одещини Атака РФ на цивільні судна
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РФ завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини: пошкоджене цивільне судно, є постраждалі

вибухи, дим

Ввечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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"Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Пошкоджена надбудова судна з послідуючим загоранням. Екіпаж з 17 осіб евакуйований, з них четверо постраждали, медичну допомогу надано без госпіталізації", - сказано в повідомленні.

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Одеська область (4220) порт (2199) атака (1834)
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