РФ нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесчины: повреждено гражданское судно, есть пострадавшие
Вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием. Экипаж из 17 человек эвакуирован, из них четверо пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации", — говорится в сообщении.
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