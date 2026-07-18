РФ нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесчины: повреждено гражданское судно, есть пострадавшие

Вечером 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Повреждена надстройка судна с последующим возгоранием. Экипаж из 17 человек эвакуирован, из них четверо пострадали, медицинская помощь оказана без госпитализации", — говорится в сообщении.

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