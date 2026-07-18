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Новини Обстріли Одещини
2 012 10

РФ вдарила по парку розваг на Одещині: є загиблі та постраждалі, під завалами можуть перебувати люди

вибухи, дим

У суботу, 18 липня, російські окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено шість легкових автомобілів.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина.  Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та два легкові автомобілі. Постраждала одна людина.

На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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Одеська область (4224) жертви (2022) атака (1837)
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Топ коментарі
+2
Не городіть маячні. Кацапи б'ють безвідносно- ждуни там чи не ждуни. Те що хтось там конкретно проїбав власне життя з власних же міркувань-діло його чи її особисте.
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18.07.2026 20:46 Відповісти
+1
Ну давйте будемо відверті з один одним в Одесі по перше ждунів аж повні пляжи тай щей парк розваг під час війни відвідувати? чому? бо мальчикі в трусіках по телевізару такие все милые и хорошие шо нам плохого ничего не зделают? окремо ракет та прильотів які деяки ждуни самі ж і наводять на свое місто
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18.07.2026 20:42 Відповісти
+1
Де підходящий парк розваг на кацапщині? Швидше туди бпла. І побільше. І більше трупів. Більше. І викладати в інтернеті ці дві події разом. Кацапи реагують на причинно-наслідкові зв'язки добу-дві не більше. С чим плем'ям андрофагів інакше не вийде.
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18.07.2026 20:43 Відповісти

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