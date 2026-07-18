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РФ вдарила по парку розваг на Одещині: є загиблі та постраждалі, під завалами можуть перебувати люди
У суботу, 18 липня, російські окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено шість легкових автомобілів.
За попередніми даними, загинули двоє людей, ще четверо постраждали, серед них дитина. Під завалами ще можуть перебувати люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
В іншому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та два легкові автомобілі. Постраждала одна людина.
На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Топ коментарі
+2 Gary Grant
показати весь коментар18.07.2026 20:46 Відповісти Посилання
+1 Luis Santos
показати весь коментар18.07.2026 20:42 Відповісти Посилання
+1 Gary Grant
показати весь коментар18.07.2026 20:43 Відповісти Посилання
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