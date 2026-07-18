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Войска РФ вновь нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие
Днем 18 июля враг вновь атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности об атаке
Как отмечается, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Информация о последствиях уточняется.
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