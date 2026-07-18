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Новости Обстрел Одессы
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Войска РФ вновь нанесли удар по Одессе: есть пострадавшие

Россия нанесла ракетные удары по Одессе и Одесскому району

Днем 18 июля враг вновь атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Первые подробности об атаке

Как отмечается, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Информация о последствиях уточняется.

Новость будет обновляться 

Автор: 

обстрел (33815) Одесса (8199) Одесская область (4474) Одесский район (688)
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